Die groß angekündigten Umbauarbeiten am Flughafen Mallorca haben begonnen. An einem Seitengebäude, in der Nähe des ehemaligen Terminals, wurde ein Teil der Fassade abgerissen. Dort befand sich eine Rampe, die nach Angaben einer Flughafensprecherin nie benutzt wurde.

