Ein weiteres Luxushotel eröffnet auf Mallorca: In der Nähe von Ullaró im Norden von Mallorca steht ab Mai das nagelneue Gästehaus The Lodge offen. Das Fünf-Sterne-Haus befindet sich auf einem 157 Hektar großen Anwesen am Fuße der Tramuntana. Das Haus bewirbt einen Aufenthalt mit dem Versprechen von Eleganz, Ruhe und Respekt vor der Natur. So findet sich auf dem Gelände nicht nur das größte Lavendelfeld der Insel. Auch Mandel-, Johannisbrot- und Olivenbäume prägen die Landschaft. Den Gästen stehen 24 Räume zur Verfügung, darunter eine Private Pool Suite.

Das Innendesign ist minimalistisch und mediterran geprägt. Es dominieren Naturfarben. Für die Gestaltung zeichnet sich Pilar García-Nieto verantwortlich, die schon zahlreiche Luxushotels designt hat. Das hauseigene Restaurant "La Cocina de Fuego" (Die Feuerküche) bietet lokale, saisonale Produkte und steht auch Gästen offen, die nicht in dem Hotel unterkommen. Es bietet einen spektakulären Ausblick über die Hotelgärten. Yoga, Golf und Joggingstrecken Das Hotel bietet zahlreiche Aktivitäten wie Yoga, Massagen und ein Fitnessstudio. Zudem werden Golf und Radtouren angeboten. Wer au eigene Faust joggen, wandern oder Rad fahren will, bekommt zahlreiche malerische Strecken für die jeweilige Aktivität empfohlen. Es gibt einen hauseigenen Honig, der vor Ort verkostet und auch als Souvenir erworben werden kann. Betrieben wird das Haus von der katalanischen Kette Único, die auf der Insel auch die Finca Serena bei Montuïri betreibt und über weitere Gästehäuser in Barcelona, Madrid und der Costa Brava sein Eigen nennt. Das Hotel setzt die Nachaltigkeitsvorgaben des Tourismusgesetzes auf den Balearen dahingehen um, dass rund 40 Prozent der Energie von Solaranlagen stammt. Bei der Bewässerung des Anwesens wird zu hundert Prozent auf wiederaufbereitetes Wasser zurückgegriffen. /pss