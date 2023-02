Inzwischen ist hinreichend bekannt, dass Mallorca für Autobauer eine attraktive Anlaufstelle ist, um Neuwagen der Presse oder den Autohändlern vorzustellen. Dieser Tage hat es den schwäbischen Autobauer Mercedes-Benz auf die Insel verschlagen. Bereits seit Wochen waren rund um das Kongresszentrum von Palma de Mallorca neue Modelle der Marke aus Stuttgart-Untertürkheim zu beobachten. Am Samstag (11.2.) begann nun das Event - eine Vorführung aller Elektroautos des Konzerns für rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus aller Welt.

Offenbar hat das Unternehmen das gesamte Kongresszentrum angemietet, am Samstag waren durch die verglasten Fenster des Gebäudes an der östlichen Stadteinfahrt von Palma Dutzende Mercedes-Fahrzeuge zu sehen. An der Fassade des Kongresszentrums hing ein Banner mit der Aufschrift "Viva Mercedes!" (Es lebe Mercedes). Die Veranstaltung soll sich noch bis in den April hinein ziehen und sorgt für eine ungewöhnlich starke Auslastung der Hotels in der Stadt Palma zu dieser Jahreszeit.

Immer wieder sind in den vergangenen Jahren Automobilfirmen, vor allem aus Deutschland, auf die Insel gekommen, um neue Modelle zu präsentieren. Erst im Herbst 2022 konnte man in der Serra de Tramuntana den Konkurrenzschlitten von BMW begegnen. Der Münchner Autobauer hielt eine Händlerpräsentation für den neuen elektrisch betriebenen 7er-BMW auf Mallorca ab. Auch Volkswagen, Porsche, Kia und andere Firmen waren in den zurückliegenden Jahren zu Gast auf der Insel. /jk/ck