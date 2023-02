Die erste direkte Flugverbindung zwischen New York und Palma de Mallorca ist eine Erfolgsgeschichte, seit der Premierenflieger von United Airlines am 3. Juni 2022 auf dem Flughafen von Son Sant Joan aufgesetzt hat. Deshalb war es vor der Saison 2023 eher eine rhetorische Frage, ob United die Flugverbindung aufrecht erhalten würde. Auf Mallorca ging man eigentlich von einer spürbaren Ausweitung der Saison aus, die im Jahr 2022 am 23. September endete.

Wie die Tourismus-Dezernentin des Inselrats, Lucía Escribano, der MZ am Sonntag (12.2.) bestätigte, hält United Airlines an den Direktverbindungen zwischen New York-Newark und Palma fest. Der Reisezeitraum wurde allerdings nur ein paar Tage ausgeweitet. Das habe United Escribano so mitgeteilt.

Erster United-Flieger schwebt am 26. Mai in Palma ein

Nach Escribanos Angaben startet der erste Flug von Newark nach Palma am 25. Mai um 19 Uhr und erreicht Mallorca am Morgen des 26. Mai. Im Vorjahr starteten die Flüge am 3. Juni. Der letzte Flug von Palma in die USA ist für den 27. September 2023 geplant, nur vier Tage später als im Jahr 2022.

Wie bereits in der Premierensaison wird es auch in diesem Jahr drei wöchentliche Flüge geben. Von New York aus starten die Maschinen jeweils dienstags, donnerstags und sonntags. Wer von Palma aus in den Big Apple fliegen will, der kann das montags, mittwochs und freitags tun.

Hohe Preise, gute Auslastung

Die Preise für die Verbindungen haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich angezogen. Für die ersten Flüge im Mai und Juni muss man bereits weit über 1.000 US-Dollar hinblättern. Was wahrscheinlich auch an der hohen Nachfrage und der dementsprechend guten Auslastung liegen dürfte. Wer allerdings nicht direkt auf der Seite von United bucht, sondern etwa bei der Vergleichsplattform Skyscanner, der bekommt auch schon Flüge ab 400 Euro hin und zurück angeboten.

Die Direktflüge zwischen New York und Palma waren von Beginn an quasi ein Selbstläufer. Sowohl von den USA nach Mallorca als auch in die andere Richtung waren die Flieger im Premierenjahr durchgehend nahezu ausgebucht. Vor allem das Interesse der Mallorquiner an einer Reise nach New York überraschte selbst Experten aus der Reisebranche. Die US-Urlauber ihrerseits werden auf Mallorca aufgrund ihrer Bereitschaft, ordentlich Geld auf der Insel zu lassen, gerne aufgenommen.