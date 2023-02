Am 16. Juni soll es so weit sein: Der britische Milliardär Richard Branson will an dem Tag sein neues Luxushotel Son Bunyola in der Gemeinde Banyalbufar auf Mallorca eröffnen. Nun sucht das Haus Mitarbeiter für Bransons Herzensprojekt. Mindestens 50 Stellen sollen besetzt werden. Laut einem Recruiter des neuen Hotels könnten sogar bis zu hundert Personen einen Job auf dem üppigen Tramuntana-Anwesen finden.

Richard Branson, propietari de Son Bunyola Hotel & Villas, ens ha fet arribar aquest vídeo on anima a acudir a les entrevistes! L'empresa té 50 llocs de feina per cobrir.



🔗https://t.co/9V3pCr5aza pic.twitter.com/XDNkX47H5b — PalmaActiva (@PalmaActiva) 10 de febrero de 2023 Um den Findungsprozess anzukurbeln, hat sich Branson nun höchstselbst in einem Video an potenzielle Kandidaten gewendet. In der rund zweiminütigen Aufnahme erinnerte er daran, dass er Ende der 80er-Jahre das Hotel La Residencia in Deià eröffnet hatte. Später habe er es verkauft. Allerdings habe er immer den Wunsch verspürt, ein Hotel auf der Insel zu eröffnen, das noch besser sei. Dafür suche er nun die geeigneten Leute, die dem Hotelprojekt ein wenig "Magie" bescheren könnten. Diese Jobprofile werden gesucht Gesucht werden unter anderem sechs Rezeptionisten, zwei Verantwortliche für die Reservierungen, vier Concierges, zwei Fahrer, sechs Zimmermädchen, drei Reinigungskräfte, drei Mitarbeiter für die Wäscherei, ein Oberkellner, 18 Kellner, 16 Köche, drei Konditoren und vier Masseure. Ein Recruiter von Son Bunyola erklärte gegenüber der MZ, dass ein üppiger Lebenslauf sicherlich von Vorteil sei, aber nicht das einzige Kriterium. Vielmehr würden Mitarbeiter gesucht, die in der Lage seien, den Gästen einen perfekten Service zu bieten. Bewerbungen können hier eingereicht werden. So soll Son Bunyola werden Das Hotel entsteht auf dem historischen Anwesen Son Bunyola, die Gäste sollen in einem Herrenhaus untergebracht werden, das so im 18. Jahrhundert errichtet wurde, deren Ursprünge aber bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Auf den insgesamt 4.300 qm bebauter Fläche werden 28 Zimmer untergebracht, sieben davon große Suiten mit Salon, Schlafzimmer, Terrasse oder Balkon. 19 Hinzu kommen zwei Pools und zwei Restaurants. Andere Luxushotels auf der Insel haben mehr von alledem, viel mehr. Was Son Bunyola eines Tages obendrein bieten will, ist Geschichte, Natur und Exklusivität. Das wurde aus La Residencia Bransons ehemaliges Hotel La Residencia in Deià gehört mittlerweile Bernard Arnault, dem Gründer und CEO der französischen Luxus-Unternehmensgruppe LVMH. Branson hatte das Haus 2002 im Zuge der Wirtschaftskrise nach den Terroranschlägen in den USA im September 2001 verkaufen müssen. /pss/ck/mwp