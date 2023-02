Mallorca ist wieder einmal Schauplatz für eine Autopräsentation eines deutschen Konzerns. Dieser Tage hat es den schwäbischen Autobauer Mercedes-Benz auf die Insel verschlagen. Bereits seit Wochen waren rund um das Kongresszentrum von Palma die aktuellen Modelle der Marke aus Stuttgart-Untertürkheim zu beobachten.

Von Anfang Februar und noch bis zum 7. April ist die Insel Schauplatz für die sogenannte – Achtung Wortungetüm – „Mercedes-Benz-Global-Training-Experience“. Diese Veranstaltung steigt alle zwei Jahre und ist laut einer Sprecherin des Konzerns „die zentrale Schulung der weltweiten Vertriebsorganisation von Mercedes-Benz“.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 60 Ländern reisen an

Gedacht ist das Event für verschiedene Zielgruppen, wie die Sprecherin erklärt: Verkäufer, Produktexperten und Service-Berater. Diese sollen bei der achtwöchigen Veranstaltung die Fahrzeuge besser kennenlernen. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ist dabei allerdings nur wenige Tage auf der Insel. Bis alle 12.500 infrage kommenden Mitarbeiter des Konzerns geschult sind, dauert das eben seine Zeit.

Die Beschäftigten reisen aus 60 Ländern auf der ganzen Welt nach Mallorca und dürfen auf der Insel das gesamte Portfolio der neuen Modelle ausprobieren, sowohl Verbrenner als auch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. 260 Autos mit Stuttgarter und Böblinger Kennzeichen stehen bereit. Über die Inhalte der Schulung wollte sich die Sprecherin von Mercedes-Benz aus „Wettbewerbsgründen“ nicht äußern.

Hotels in der Stadt gut ausgelastet

Das Unternehmen hat große Teile des Kongresszentrums sowie die Finca Son Termes nahe Palmanyola angemietet. Am Samstag (6.2.) waren durch die verglasten Fenster der Kongresshalle Dutzende Mercedes-Fahrzeuge zu sehen. An der Glasfront ist die Aufschrift „Viva Mercedes!“ angebracht. Die Veranstaltung sorgt für eine starke Auslastung der Hotels in der Stadt Palma in einer sonst eher urlauberschwachen Zeit.

Immer wieder sind in den vergangenen Jahren Automobilfirmen, vor allem aus Deutschland, auf die Insel gekommen, um neue Modelle zu präsentieren. Erst im Herbst 2022 konnte man in der Serra de Tramuntana Luxusschlitten von BMW begegnen. Der Münchner Autobauer hielt eine Händlerpräsentation für den neuen elektrisch betriebenen 7er-BMW auf Mallorca ab.