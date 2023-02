Das Wirtschaftswachstum auf Mallorca und den Nachbarinseln wird dieses Jahr 3,1 Prozent betragen - etwa doppelt so viel, wie der für Gesamtspanien erwartete Anstieg des Bruttoinlandsprodukts. Das ist die am Dienstag (21.2.) in Palma vorgestellte Prognose der renommierten Research-Einheit der spanischen Großbank BBVA. Bis 2024 könnten dank dieses Wachstums auf den Balearen jährlich 20.000 neue Arbeitsplätze entstehen, so die Studie. Für 2024 erwarten die Analysten für die Balearen ein Wachstum von 3,2 Prozent.

BBVA Research hatte das balearische Wirtschaftswachstum für das Jahr 2022 zuvor auf 10,7 Prozent nach oben korrigiert (Spanien: 5,5 Prozent), das höchste unter Spaniens autonomen Gemeinschaften. Dabei handelte es sich um einen Aufholeffekt nach dem Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Krise. Die Balearen-Wirtschaft ist in hohem Maße vom Tourismus abhängig. Das sind die Risiken für das Wirtschaftswachstum auf Mallorca Der Chefökonom für Spanien und Portugal bei BBVA Research, Miguel Cardoso, wies auf der Pressekonferenz in Palma allerdings auch auf Risiken für das Wirtschaftswachstum hin: der Anstieg der Inflation, der Kaufkraftverlust der Familien und die geringeren Gewinnspannen der Unternehmen, die zu einem Desinvestitionsprozess und, bei einem Anstieg der Preise und Löhne, zu einem möglichen Rentabilitätsverlust im Tourismus führen könnten. Zudem wies Cardoso auch auf die bestehenden "Ungleichgewichte" in der balearischen Wirtschaft hin. Dazu zählte er, dass die Immobilienpreise viel schneller gestiegen sind als das Einkommen der Haushalte, und dass es seit dem Aufschwung zu einer für die spanische Wirtschaft untypischen Erwärmung des Immobilienmarktes auf den Balearen gekommen ist. Lage auf dem Immobilienmarkt der Balearen sollte sich leicht entspannen Die hohe Nachfrage nach Immobilien stoße auf ein zu geringes Angebot. Allerdings erwarte BBVA Research hier eine gewisse Besserung durch die Beschleunigung der Baugenehmigungen und einem Rückgang der Immobilienkäufe, "bei denen sich in den nächsten zwei Jahren eine gewisse Korrektur einstellen dúrfte", sagte Cardoso. /mit Efe