Der Luftverkehrskonzern IAG übernimmt die Fluggesellschaft Air Europa mit Sitz in Llucmajor im Süden von Mallorca komplett. Mit dem Besitzer von Air Europa, dem spanischen Konzern Grupo Globalia, habe man eine Vereinbarung zur Übernahme der restlichen 80 Prozent des Kapitals der Airline für 400 Millionen Euro vereinbart, teilte der Mutterkonzern der Fluggesellschaften British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level am Donnerstagabend (23.2.) in Madrid mit. 20 Prozent des Air-Europa-Kapitals hält IAG bereits seit Sommer 2022.

"Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt behördlicher und sonstiger Genehmigungen, was etwa 18 Monate dauern könnte", hieß es. Unter anderem muss Brüssel dem Deal zustimmen. Die ersten 200 Millionen Euro sollen den Angaben von IAG zufolge dann an Grupo Globalia überwiesen werden, wenn der Deal endgültig genehmigt ist. Corona-Krise richtete großen Schaden an

IAG hatte mit Air Europa bereits im November 2019 eine Übernahme für eine Milliarde Euro vereinbart. Doch in der Corona-Krise blieben die Flugzeuge am Boden, der wirtschaftliche Schaden für Air Europa war enorm. Nur mit einer Finanzspritze des spanischen Staates in Höhe von 450 Millionen Euro sowie einem Kredit für 140 Millionen Euro konnte die Airline überleben. IAG verabschiedete sich daraufhin deutlich vom ersten Angebot und bot nur noch die Hälfte an, die innerhalb von fünf Jahren zu zahlen war. Die Marke Air Europa werde unter der Leitung von Iberia weiter bestehen, betonte man von Seiten des Konzerns. Der Deal sei für die Zukunft von IAG von strategischer Bedeutung. Er versetzt die Gruppe in die Lage, von den Wachstumschancen auf dem lateinamerikanischen und auf dem karibischen Markt zu profitieren sowie eine Zunahme der Verbindungen nach Asien zu erreichen.