Im Kongresszentrum von Palma de Mallorca ist von der Corona-Pandemie nichts mehr zu spüren. Tagungen, Kongresse und Präsentationen werden wieder live und vor Ort abgehalten, so wie in diesen Tagen die Mitarbeiterschulung von Mercedes-Benz. Die Verantwortlichen des Palau de Congressos haben am Freitag (24.2.) die Bilanz für das Jahr 2022 vorgestellt. Sie fiel im Vergleich zum noch deutlich von Corona geprägten Jahr 2021 naturgemäß äußerst positiv aus.

Aber, und das wollte die neue Leiterin Natalia Seoane auch gleich feststellen: Es ist auch das beste Ergebnis in dem fünfjährigen Bestehen des Kongresszentrums. Der Kongressstandort Palma de Mallorca habe von allen Destinationen in Spanien die besten Ergebnisse erzielt, erklärte eine Sprecherin von Meliá ergänzend. 226 Kongresse und sonstige Veranstaltungen So gab es im Jahr 2022 in Palma 226 Veranstaltungen mit 61.476 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das Kongresszentrum und das zum Komplex gehörende Meliá-Hotel verzeichneten Einnahmen in Höhe von 16,2 Millionen Euro. Im Hotel gab es 65.438 Zimmer-Übernachtungen mit insgesamt 107.966 Übernachtungsgästen. Hinzu kämen weitere 35.000 Übernachtungen in anderen Hotels der Stadt, die mit den Veranstaltungen im Kongresszentrum unmittelbar zusammenhängen. Auch für die Stadt Palma und ihre Wirtschaft lohnten sich die Veranstaltungen: 22,5 Millionen Euro seien im Jahr 2022 rund um die Kongresse und Tagungen in der Stadt ausgegeben worden. Im ersten Halbjahr fast komplett ausgebucht Und auch für 2023 und sogar 2024 seien die Aussichten derzeit sehr positiv, sagte Seoane. Dank eines Kongresses einer Software-Firma im Januar und der Veranstaltung von Mercedes-Benz mit rund 12.500 Teilnehmern aus aller Welt, die noch bis zum 7. April dauert, sei das Kongresszentrum im ersten Halbjahr nahezu zu 100 Prozent ausgebucht. Im weiteren Verlauf des Jahres fänden rund zwölf weitere Kongresse und zahlreiche kleinere Events im Kongresszentrum statt. Und selbst für das Jahr 2024 gebe es bereits sechs bestätigte Kongresse, ein großer Teil davon mit medizinischem Hintergrund.