In einem bekannten Hotel in der Schinkenstraße an der Playa de Palma kommt es in dieser Saison zu einem Besitzerwechsel: Das bislang familiengeführte Hotel Niagara direkt über dem Bamboleo und gegenüber dem Bierkönig geht in die Hände der mallorquinischen Hotelkette THB Hotels über.

