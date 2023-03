So starten Port d'Alcúdia und Can Picafort auf Mallorca in die Urlaubssaison

Die guten Aussichten auf die diesjährige Urlaubssaison auf Mallorca spiegeln sich auch im Zeitpunkt wider, wann die Hotels ihre Pforten öffnen. In Port d'Alcúdia etwa sollen noch vor Ostern rund 60 Prozent der Gästebetten buchbar sein. Von den insgesamt 51 Hotels in Port d'Alcudia werden 31 vor dem 15. April in Betrieb sein, wie die dortige Hoteliersvereinigung gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" mitteilt.

Bislang sind in dem Küstenort 17 Hotels geöffnet. Weitere 14 kommen zwischen dem 30. März und dem 8. April hinzu.

Das ganze Jahr über geöffnet war den Angaben zufolge nur ein einziges Hotel. Zwei weitere starteten im Januar, acht weitere dann im Februar, womit knapp 4.800 Gästebetten zur Verfügung standen. Im März sind es nun knapp 8.700 Gästebetten.

Die meisten Hoteliers nehmen den Betrieb im Monat April auf, dann kommen 21 Häuser hinzu, so dass am Monatsende dann knapp 14.200 Gästebetten zur Verfügung stehen werden. Im Mai schließlich öffnen dann acht weitere Hotels ihre Pforten.

Mehr Urlauber dank Ironman

In Port d'Alcúdia sind die Belegungszahlen im Frühjahr traditionell gut, was nicht zuletzt an Sportevents liegt, die dann veranstaltet werden. In diesem Jahr findet am 13. Mai der Zafiro Ironmain 70.3 statt. Für die Tourismuswirtschaft bedeute er Einnahmen von rund 8 Millionen Euro, bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer pro Urlauber von 3,5 Übernachtungen, wie im Rathaus vorgerechnet wird.

Der Betrieb an den Stränden unterdessen soll im Mai begonnen, dann sollen hier 1.800 Sonnenschirme und 3.800 Strandliegen zur Verfügung stehen. Derzeit finden Reparaturarbeiten statt. Der Verleih wird nicht von einer Konzessionsfirma betrieben, vielmehr kümmert sich inzwischen die Gemeindeverwaltung direkt um Liegen und Sonnenschirme.

Die Lage in Can Picafort

Im benachbarten Can Picafort dagegen lassen sich die Hoteliers etwas mehr Zeit mit den Öffnungen. In dem Küstenort, der zur Gemeinde Santa Margalida gehört, werden nur 45 Prozent der Hotels bis Ostern geöffnet sein. Die meisten Häuser - die Gesamtzahl der Gästebetten wird mit knapp 11.600 beziffert - nehmen den Betrieb dann ab Ende April auf. Derzeit sind in Can Picafort nur sieben Hotels geöffnet, was einem Anteil von 17,5 Prozent entspricht.