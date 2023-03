Das Angebot an illegalen Ferienwohnungen in Palma de Mallorca floriert weiter, auch wenn die Auswüchse im Vergleich zu 2018 deutlich eingedämmt sind. In dem Jahr gab es rund 25.000 Ferienwohnungen in der Stadt. Mit Toni Noguera als Bürgermeister gelang es Palma damals als erste spanische Stadt, die Anzahl der legalen Ferienwohnungen per Gesetz drastisch zu reduzieren.