Eigentlich hatte die Balearen-Regierung vom Inselrat auf Mallorca nur gefordert, dass er keine weiteren Gästebetten mehr in den Urlauberhotspots der Insel genehmigen solle. Am Freitag (24.3.) hat Inselratspräsidentin Catalina Cladera aber erklärt, dass auf ganz Mallorca keine neuen Gästebetten mehr zugelassen werden. Der neue Raumordnungsplan für Mallorca wurde dahingehend modifiziert. Er soll noch im April, also vor den Regionalwahlen und somit dem Ende der Legislaturperiode im Mai, in Kraft treten.