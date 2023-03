Die Schweizer Hotelkette Universal geht mit dem laut einer Pressemitteilung des Unternehmens "ersten Beach Club Hotel" auf Mallorca in die neue Saison. Das Universal Hotel Aquamarin in Sant Elm im Südwesten der Insel war für den Startschuss dieses neuen Konzepts ausgewählt worden, das in den kommenden Jahren nach und nach in weiteren Hotels der Kette implementiert werden soll.

Das Haus wurde in den zurückliegenden Monaten komplett renoviert und um typische Merkmale eines Beach Clubs erweitert.

Vor allem im Außenbereich soll künftig einiges an einen Beach Club erinnern. So gibt es Komfortliegen und Sonnenschirme auf einer weitläufigen Naturstein-Plattform direkt am Meer. Auch das Gastronomie-Konzept wurde erneuert, so können bald Hotel- und Tagesgäste aus einem Mix aus "kreativen, fernöstlichen und peruanischen Gerichten sowie lokalen Produkten" wählen, heißt es in der Mitteilung.

Viel Musik im neu gestalteten Hotel

Dazu gibt es Musik vom mallorquinischen DJ und Musikproduzenten Fernando Gullón. Geplant sind neben Sessions mit lokalen, aber auch internationalen DJs, Auftritte von Musikern und Gruppen unterschiedlicher Stilrichtungen.

Im Zuge der Renovierung wurde auch der Wellness- und Spa-Bereich des Universal Hotel Aquamarin neu gebaut. In Zukunft können die Gäste hier Sauna, Beauty- und Wellnessanwendungen nutzen. „Die Kombination aus modernem Lifestyle-Hotel und angesagtem Beach Club gibt es in dieser Form noch nicht auf Mallorca", sagt Yannik Erhart, der Geschäftsführer der Hotelkette. Die Unterkunft startet am 28. April in die neue Saison, am 19. Mai gibt es eine große Opening-Party.

Die Hotelkette feierte 2022 ihr 75-jähriges Bestehen. Der Schweizer Alfred Erhart hatte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, mit ausrangierten US-Militärflugzeugen zunächst Waren und dann Urlauber in den Süden zu fliegen. 1962 eröffnete er mit dem Aquamarin das erste Hotel des Unternehmens. /jk