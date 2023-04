Die Osterfeiertage bescheren auch auf Mallorca den Arbeitnehmern ein langes Wochenende. Damit einher geht aber der alljährliche Einkaufsstress. Denn auch die Angestellten der Supermärkte wollen in Ruhe ihre panades (gefüllte Teigtaschen) essen. Gründonnerstag (6.4.) und Ostermontag (10.4.) sind auf den Balearen regionale Feiertage. Der Karfreitag ist allen Spaniern hochheilig. Am Samstag haben alle großen Märkte geöffnet, es könnte aber zu einem Ansturm an Kunden kommen.

Alcampo

Die Tochterfirma der französischen Kette Auchan ist auf Mallorca nur mit einem Supermarkt in Marratxí vertreten. Gründonnerstag ist normal von 9 bis 22 Uhr geöffnet, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag bleibt Alcampo zu.

Aldi

Die deutschen Supermärkte haben nur in den Urlaubergebieten an den Feiertagen geöffnet. Die neue Filiale in Can Picafort ist täglich von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet (auch am Karfreitag). In Palma haben einzelne Supermärkte an den Feiertagen geschlossen. Info unter aldi.es – „Encuentra tu supermercado“.

Bip

Die mallorquinische Kette ist bekannt dafür, praktisch immer geöffnet zu haben. In Palmas Zentrum haben die BIPs täglich (auch am Karfreitag) von 8.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Auf den Dörfern stellen manche Filialen am Wochenende und Feiertagen auf halbtags um und machen um 14 Uhr zu sowie am Karfreitag gar nicht auf.

Carrefour

Die französische Kette ist auf Mallorca mit riesigen Supermärkten vor allem in den großen Einkaufszentren präsent. In den Ortszentren gibt es die kleineren Carrefour Express. Die Filiale in Sa Coma ist der Lebensretter für alle, die den rechtzeitigen Einkauf verschlafen haben. Sie ist von 9 bis 22 Uhr auch an Feier- und Sonntagen geöffnet. Alle anderen Carrefour-Mitarbeiter haben Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag frei. Am Gründonnerstag und Karsamstag gelten normale Öffnungszeiten.

El corte inglés

Das Kaufhaus mit Supermarkt an Palmas Avenidas hat am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Die Filiale in der Einkaufsmeile Jaime III. hat an Sonn- und Feiertagen verkürzte Öffnungszeiten: von 11 bis 20.30 Uhr statt 9 bis 21.30 Uhr.

Eroski

179 Filialen hat die baskische Supermarkt-Kette auf Mallorca. Im Gegensatz zum großen Konkurrenten Mercadona wird hier mancherorts auch am Feiertag gearbeitet. Die Öffnungszeiten der einzelnen Supermärkte lassen sich unter eroski.es bei „Localizador de tiendas“ rausfinden.

Lidl

Die deutsche Supermarktkette hat je nach Filiale unterschiedliche Öffnungszeiten. So ist in Palma am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen, Gründonnerstag und Karsamstag von 9 bis 21.30 Uhr regulär geöffnet. In den Urlaubergebieten ist in manchen Filialen auch an den Feiertagen normal geöffnet. Die Suchfunktion der einzelnen Läden auf der Website lidl.es funktioniert nicht mit allen Browsern. Zudem sind die dort angezeigten Informationen fehlerhaft. Eine MZ-Anfrage an die Pressestelle blieb unbeantwortet.

Mercadona

Der wohl bekannteste spanische Supermarkt stellt bereits am Gründonnerstag auf halbtags um und öffnet von 9 bis 15.30 Uhr. Am Karsamstag ist normal bis 21.30 Uhr offen. Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag ist geschlossen.

Shoppen

Das Mallorca Fashion Outlet rühmt sich damit, das ganze Jahr geöffnet zu haben. Folglich kann auch an den Feiertagen regulär von 10 bis 22 Uhr eingekauft werden. Das Einkaufszentrum Fan an der Flughafen-Autobahn und das Einkaufszentrum Porto Pi haben Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen.