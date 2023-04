Der Flughafen Mallorca erwartet an den Ostertagen insgesamt 6.924 Starts und Landungen. Das gab der Airportbetreiber Aena bekannt. Im vergangenen Jahr waren es mit 7.730 noch 806 Flugbewegungen mehr. Im Vor-Corona-Jahr 2019 gab es 7.286 Verbindungen an den Ostertagen.

Auch an den anderen Flughäfen der Balearen gibt es in diesem Jahr weniger Flüge. Ibiza erwartet 1.926 Starts und Landungen (2022 waren es 2.029, 2019 nur 1.774). Auf Menorca rechnet der Airport in Maó mit 776 Flügen. Im vergangenen Jahr waren es zu Ostern noch 854, drei Jahre davor 675. /pss