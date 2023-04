Auch wenn Mallorca bereits zu Ostern voller Urlauber sein wird: An den Stränden der Stadt Palma, wozu auch die Playa de Palma gehört, wird es vor dem 1. Mai keine Rettungsschwimmer geben. Die Saison für die Lebensretter beginnt, wie in den Jahren zuvor, damit erst mehrere Wochen nach Ostern.

Eigentlich war im Jahr 2022 ein neuer Vertrag mit den socorristas ausgehandelt worden, nach dem die Saison bereits an Ostern beginnen soll, doch dieser wird erst im Laufe dieser Saison in Kraft treten.

Nicht so rasch wie erhofft

Der zuständige Stadtrat Alberto Jarabo erklärte, er hätte es gerne gesehen, wenn der neue Vertrag bereits gültig sei. Es habe zwar keine Verzögerungen gegeben, aber die Einführung der neuen Bedingungen sei nicht so rasch gegangen, wie er sich das erhofft hatte.

Der neue Vertrag mit der Stadt Palma weist zahlreiche Verbesserungen für die Angestellten auf, die diese im Sommer 2022 mit Streiks und Streikandrohungen durchgesetzt hatten, darunter eine substantielle Lohnerhöhung oder die Ausweitung der Saison für die Rettungsschwimmer von Ostern bis Oktober.

3,5 Millionen Euro Budget für drei Jahre

Der Etat der Stadt Palma für die Rettungsschwimmer beträgt in den kommenden drei Sommern 3,5 Millionen Euro und damit doppelt so viel wie in den zurückliegenden Jahren. Die Gehaltserhöhungen und die Ausweitung der Saison sowie die Einstellung von mehr Rettungsschwimmern können laut der Stadtverwaltung von Palma aber erst greifen, wenn der neue Vertrag in Kraft tritt. Bald sollen dann auch die Liegen und Sonnenschirme an den Stränden der Stadt Palma aufgestellt werden. /jk