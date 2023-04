Die Osterferien sind in vollem Gang: In vielen europäischen Ländern haben die Kinder schulfrei, die Eltern haben sich ein paar Tage Urlaub genommen - und viele von ihnen sind nach Mallorca gekommen. Am Samstag (8.4.) platzte so manche Straße in der Altstadt bereits aus allen Nähten.

Gegen 12 Uhr mittags schien den Menschenmassen nach zu urteilen eher August zu sein als Anfang April. Die angenehmen Temperaturen und der strahlende Sonnenschein taten ihr Übriges, um die Menschen auf die Straße zu locken. Betrieb vor allem rund um die Kathedrale und die Plaça Major Am meisten Betrieb herrschte in der historischen Altstadt, rund um die Kathedrale und den Almudaina-Palast sowie in der Gegend der Kirche Santa Eulàlia und der Plaça Major. In den Straßencafés gibt es kaum einen freien Tisch, und auch die Strände sind bereits gut besucht. Der ein oder andere wagt bei Wassertemperaturen um die 17, 18 Grad auch schon ein erstes kurzes Bad. Speziell an der Playa de Palma und in Portitxol, aber auch in Palmanova, an der Playa de Muro oder in Cala d'Or ist einiges los. Diejenigen, die arbeiten müssen, tun das schon wieder im Sommer-Modus, nahezu ohne Pause. Bars, Restaurants und Hotels laufen im Hochbetrieb, die Angestellten haben nur kurz Zeit, ein belegtes Brot zu essen, dann stehen die nächsten paar Stunden Arbeit an. "Es kommen gerade sehr viele ausländische Urlauber, aber auch Spanier aus anderen Regionen", sagt etwa Gabriela Jiménez, die eine Bar an den Ramblas betreibt. Auch chinesische Urlauber sind wieder da Die meisten der Urlauber sind Europäer, aber es gibt auch Besucher aus China, wie Zhen Ling und Ren Zexian. Die beiden erklären dem "Diario de Mallorca" auf äußerst brauchbarem Spanisch, dass sie diese Reise bereits vor Jahren geplant hatten, wegen der Corona-Pandemie aber erst jetzt antreten konnten. In ihrem zweiwöchigen Urlaub wollen sie Mallorca, aber auch Städte wie Barcelona oder Granada besichtigen. /jk