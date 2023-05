Am Donnerstag (4.5.) hat die Organisation ADEAC die Liste der Strände in Spanien bekannt gegeben, die in diesem Jahr mit dem Qualitätssiegel Blaue Flagge ausgezeichnet werden. Dabei werden unter anderem Wasserqualität, die Rettungsdienste und das Service-Angebot bewertet. Die größte Neuigkeit für Mallorca: Die Playa de Palma ist nicht mehr dabei.

Und das bringt die Hoteliers an dem bei Deutschen beliebten Strandabschnitt gehörig auf die Palme. "Wir sind das größte Urlaubsgebiet an den Küsten der Balearen und geben gerade ein kümmerliches Bild ab", wütet der Hoteliersverband AHPP in einer Pressemitteilung.

Keine Sonnenliegen, Schirme und Blaue Flagge

Nicht nur kämpfe man seit Wochen um die nötigen Lizenzen, damit Sonnenschirme und Liegen für die Saison aufgestellt werden. Jetzt käme der nächste Nackenschlag hinzu, weil diese "international anerkannte Auszeichnung" verloren gegangen wäre. "Erneut ist die Playa de Palma dem Handeln der Behörden schutzlos ausgeliefert."

Die Hoteliers würden Millionen in die Playa investieren und hätten immer wieder darauf gehofft, dass die Politik ebenfalls ihren Teil dazu beiträgt, um die Qualität an dem berühmten Strandabschnitt zu verbessern. "Stattdessen zerstören sie nun die Dinge, die eigentlich schon gut liefen", lässt sich Verbandschef José Antonio Fernández de Alarcón zitieren. "Die beiden blauen Flaggen zu verlieren, ist ein absolutes No-Go für die Playa de Palma. Was für eine Botschaft sendet man damit an die Urlauber?"

Fragen an die Stadtverwaltung

So sehr man vorsichtige Zweifel anmelden kann, inwieweit die Urlauber tatsächlich die Entscheidung über ihr Ferienziel am Vorhandensein einer Blauen Flagge festmachen, sind einige Fragen an die Politik dennoch geboten. Denn wie eine Sprecherin von ADEAC gegenüber der MZ bestätigte, ist die Auszeichnung sowohl für die Playa de Palma als auch für die Cala Estancia in diesem Jahr gar nicht erst beantragt worden. Für den Strand in Cala Major hingegen schon. Eine Nachfrage der MZ bei der Stadtverwaltung, wie es dazu kommen konnte, wurde bislang nicht beantwortet. /ff