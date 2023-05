Die rund 42.000 Beschäftigten in der Metallbranche auf Mallorca bekommen eine deutliche Gehaltssteigerung. Darauf haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber am Mittwochabend (17.5.) geeinigt. Somit sind die Arbeitsniederlegungen, die am Dienstag in eine ersten großen Kundgebung mündeten, beendet. Die Einigung kam einmal mehr mit Hilfe der Vermittlung der Balearen-Regierung zustande.

