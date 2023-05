Noch mehr Luxushotels auf Mallorca: Unter dem Namen Vestige Collection eröffnen der Gründer der Klinik-Kette Quiron Salud, Víctor Madera, und seine Frau Maria Obdulia Fernández vier neue Gästehäuser auf den Balearen, zwei davon auf Mallorca – Miramar und Son Verí. 15 weitere Hotels sollen auf dem Festland entstehen.

Bei Miramar handelt es sich um ein Gebäude mit Meerblick gegenüber der Kathedrale La Seu in Palma. Son Verí wird ein Landhotel bei Valldemossa. Das rund 1.500 Quadratmeter große Gebäude umschließt einen weitläufigen Innenhof.

Diese Hotels entstehen auf Menorca

Zwei weitere Häuser sollen auf Menorca eröffnen. Santa Ana befindet sich auf einem 230 Hektar großen Grundstück bei Ciutadella. Das neue Hotel hat 585 Quadratmeter und befindet sich in der Nähe von Cala Macarella, die als eine der schönsten Buchten der Insel gilt.

Für das zweite Hotel der Insel legen Madera und Fernández die beiden Anwesen Son Ermità und Binideufà in der Gemeinde Ferreries zusammen. Hier soll ein Landhotel entstehen, das sich dank eigener Beete und Tierhaltung zum großen Teil selbst versorgen kann. Zudem soll ein Reiterhof entstehen, damit die Gäste Ausflüge per Pferd unternehmen können.

Diese weiteren Häuser besitzt die Familie in Palma

Es dürften weitere Hotels auf den Inseln hinzukommen. Madera und Fernández, die sich als Innendesignerin einen Namen gemacht hat, haben in den vergangenen Jahren massiv in die Altstadt von Palma investiert. So hat das Paar die Stadtpaläste Can Oleza, Can Amayans und Can Riera erworben, die sich alle in einem Häuserblock um die Straßen Can Morei, Puresa und Pont i Vic befinden.

Madera hatte nach dem Erwerb von Can Oleza im Jahr 2018 die Ansicht angekündigt, dieses in ein Hotel zu verwandeln. Das Gebäude, für das zehn Millionen Euro geflossen sein sollen, steht unter Denkmalschutz und wird derzeit saniert. Berichten zufolge sollen die ursprünglichen Dekorationen und das Mobiliar auf der Beletage erhalten werden.

Madera und Fernández besitzen darüber hinaus ein großes Haus im Carrer Mirador, zwischen der Kathedrale und dem Palast des Bistums. /pss