Anwohner in beliebtem Viertel von Palma de Mallorca kämpfen gegen die Ferienvermietung

Neue Initiative gegen die Ferienvermietung auf Mallorca: In Palmas Stadtviertel Son Espanyolet haben die Anwohnerinnen und Anwohner genug von immer mehr ausländischen Immobilienkäufern, die ihre Häuser dann an Urlauber vermieten. Deshalb startet die Bürgerinitiative in dem Stadtteil nun die Kampagne "Toc toc toc veïna" (Klopf, klopf, klopf Nachbarin) starten. Ziel ist, die Bande der einheimischen Bewohner zu stärken und sich gegen den Ansturm von Urlaubern in dem von niedrigen Häuschen dominierten Viertel zu stellen.

