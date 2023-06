Das Fünf-Sterne-Hotel Ikos Porto Petro im Südosten der Insel hat am Freitag (9.6.) eine Woche vor dem offiziellen Datum eröffnet. Das ehemalige Blau Porto Petro und der einstige Club Med war im September 2021 von der griechischen Roxa-Gruppe gekauft worden. In die Renovierung sind nach Unternehmensangaben 140 Millionen Euro geflossen.

In dem All-inclusive-Resort gibt es laut dem Unternehmen fünf Restaurants mit Kreationen von Sterneköchen. Außerdem können Gäste sich durch 300 verschiedene Weine durchprobieren. Für Ausflüge steht ihnen ein E-Auto der Marke Tesla zur Verfügung. Die Preise sind dementsprechend hoch: Meist zahlen Nächte mehr als 1.000 Euro pro Nacht. Und das bei einem Mindestaufenthalt von fünf Nächten.

Zweites Hotel in Spanien

Das Ikos Porto Petro verfügt über 319 Zimmer, darunter Suiten und Bungalows mit bis zu drei Schlafzimmern. Die Unterkünfte mit Blick auf das Meer haben Balkone, die von Gärten und privaten Pools umgeben sind, und sind im mediterranen Stil mit mallorquinischen Akzenten gestaltet. Darüber hinaus plant die Marke ab 2024 die Erweiterung um private Villen mit drei und vier Schlafzimmern und eigenen Swimmingpools.

Beim Hotel handelt es sich um die zweite Übernahme durch Ikos in Spanien. Zuvor hatte die Kette im Jahr 2021 Ikos Andalusia in Estepona bei Málaga eröffnet. Das Hotel an der Südostküste ist das siebte Resort der Kette, die sich auf Luxushotels mit All-inclusive-Verpflegung spezialisiert hat.