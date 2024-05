Die Mallorquiner nehmen ab diesem Wochenende die Strände für sich selbst ein

Es gibt Sätze, die in die Geschichte eingehen, weil sich jemand einfach mal ein Herz fasst und ohne groß nachzudenken losplappert. „Das tritt nach meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich", etwa. Und auch, wenn der Kontext und die möglichen Folgen sich in einem deutlich bescheideneren Rahmen bewegen, hat sich nun die Politikerin Manuela Cañadas von der rechtsextremen Partei Vox mit einer Aussage um einen Platz auf dieser ehrenvollen Liste an Zitaten beworben.

Denn nachdem rund 15.000 Menschen am vergangenen Samstag (25.5.) gegen die Wohnungsnot und die Überfüllung der Insel protestierten, haderte Vox mit einer Haltung. Denn dort gibt man sich zwar gerne volksnah, aber im Herzen steht man doch den Hoteliers ideologisch näher. Und so kam es, dass Cañadas sich vor die Kameras stellte und sagte: "Wir Mallorquiner können nicht erwarten, dass wir im Juli und August in Ruhe an den Strand gehen können." Sie fügte noch hinzu: "So wie vor ein paar Jahren, als ich nach Mallorca zog."

Die Reaktion folgte schnell

Niemand wird überrascht sein, dass die Mallorquiner diese Aussage mindestens mit Erstaunen zur Kenntnis nahmen. Und mit einem "Na, das wollen wir doch mal sehen" antworteten. Im Nu wurde der Twitter-X-Account "Mallorca Platja Tour" ins Leben gerufen. Die Idee: Die Mallorquiner verabreden sich jede Woche an einem anderen, bei Urlaubern beliebten Strand und nehmen diesen ein, bevor auch nur der erste Tourist seine erste Dose lauwarmes Aurum zischen kann.

Innerhalb weniger Tage gelang es dem Account, über 1.200 Follower zu versammeln. Das mag nicht viel klingen. Aber es ist Mallorca. Und es ist Twitter. Anders gesagt: Es ist viel. Das erste Ziel der aufmüpfigen Badegäste: Der Strand von Sa Ràpita. Am Samstag (1.6.) um 10 Uhr ist Treffpunkt beim Club Nàutic. Was man mitbringen muss: Lust, ins Wasser zu springen und die Bereitschaft, respektvoll mit der Umgebung umzugehen.

Ob 10 Uhr als Start reicht angesichts der Urlauber aus dem Norden, die auch gerne mal in den frühen Morgenstunden schon ihr Handtuch am Strand ausbreiten? Und doch scheint die Sache erfolgversprechend: Für Samstagmorgen sind Wolken angekündigt. Da bevölkern ohnehin alle Urlauber das Zentrum von Palma.