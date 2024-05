Über ein Jahr nach dem Großbrand eröffnet Rossmann wieder die Filiale in Manacor - und kündigt gleich die nächste an

Die deutsche Drogeriekette Rossmann hat am Freitag (31.5.) ihre Filiale in Manacor auf Mallorca wiedereröffnet. Sie war vor über einem Jahr bei einem Großbrand im benachbarten Möbelhaus Jysk schwer beschädigt worden. Mit Sonderaktionen wie Geschenkgutscheinen für die ersten 50 Kunden sowie einer Gratis Currywurst bei Einkäufen von über 25 Euro konnte der Geschäftsbetrieb nun wieder aufgenommen werden.

Der Geschäftsführer von Rossmann in Spanien, Stefan Frings, freut sich sehr über das lang erwartete Comeback. „Wie der Phönix aus der Asche steigt Rossmann in Manacor wieder auf. Diese Wiedereröffnung ist das Ergebnis monatelanger harter Arbeit, um diesen Tag so schnell wie möglich herbeizuführen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Hier eröffnet eine vierte Filiale

Die Filiale in Manacor war die erste der deutschen Drogeriekette auf Mallorca. Seither sind auf der Insel auch Drogeriemärke in Palma und Felanitx dazugekommen. Es sollen nicht die letzten sein: Geschäftsführer Stefan Frings kündigte anlässlich der Wiedereröffnung in Manacor an, dass am 26. Juli noch eine weitere Filiale hinzu kommen wird. Sie soll im Fan Mallorca Shopping Center nahe der Playa de Palma eröffnen.

Großbrand auf Mallorca: Verwüstung bei Rossmann auf Mallorca / Nele Bendgens

Großbrand im Gewerbegebiet

Der Großbrand im Gewerbegebiet an der Ortseinfahrt von Manacor hatte sich am 10. März 2023 ereignet. Ausgebrochen war er im dänischen Möbelgeschäft Jysk. Die angrenzenden Geschäfte, darunter auch Rossmann, waren schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Stefan Frings, der Spanien-Chef von Rossmann, erklärte damals gegenüber der MZ, man habe Glück im Unglück gehabt. Der Wind habe dafür gesorgt, dass die Flammen von der Filiale der Drogerie weggehalten worden seien. In der Filiale habe es nicht gebrannt. Allerdings sei viel Rauch eingedrungen. Zudem sei die Decke durch die Löscharbeiten der Feuerwehr zerstört worden. Das Gebäude musste komplett abgerissen und neu aufgebaut werden, deshalb dauerte es so lange mit der Wiedereröffnung.

Rossmann in Spanien

Rossmann ist seit 2020 in Spanien vertreten, zwei Jahre später kam die Kette nach Mallorca. Neben den Filialen in Manacor und Felanitx gibt es seit Ende 2023 auch eine in Palma. Das Unternehmen ist auf Expansionskurs. Allein 2024 wolle man 20 Filialen im ganzen Land eröffnen, verriert Frings im MZ-Interview. Neben den aus Deutschland bekannten Lebensmitteln und Hygieneprodukten, gibt es auch viele spanische Marken. „Es war für die Spanier am Anfang etwas schwierig zu verstehen, dass er sein Bio-Müsli im gleichen Establishment kaufen kann wie ein Shampoo und ein Rasiergel. Aber nach einer Zeit kommt es gut an", so Frings.

