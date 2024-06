Insolvenz von Reiseveranstalter FTI – diese Folgen hat die Pleite auf Mallorca

Es ist der große Schock in der Tourismusbranche zum Beginn des Sommers: Reiseriese FTI hat Insolvenz angemeldet. Das gab das Unternehmen am Montag (3.6.) in einer Pressemitteilung bekannt. Dem "Handelsblatt" zufolge soll sich bei FTI kurzfristig eine Deckungslücke in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages aufgetan haben. Der Bund habe nach Verhandlungen am Wochenende weitere Hilfen für das Unternehmen abgelehnt.

Auch auf Mallorca lässt die Insolvenz alle Alarmglocken schrillen. Das Unternehmen hatte zuletzt auf der Insel expandiert. Allein in der vergangenen Sommersaison hatte FTI das Angebot auf Mallorca um 29 Hotels erweitert. Zu den Häusern gehören unter anderem das Hotel Saratoga im Zentrum von Palma, das HM Mar Blau bei Sa Coma, das THB Bamboo Alcúdia und das Palmira Paradise in Peguera. Das Unternehmen setzte dabei sowohl auf klassische Familienurlauber als auch auf den Luxus-Sektor sowie Adults-Only-Hotels.

Das sagen die Hoteliers

Noch ist unklar, wie viele FTI-Urlauber sich derzeit auf der Insel befinden und welche Hotels besonders betroffen sind. Der Hoteliersverband FEHM verschafft sich gerade erst einen Überblick. "Wir stehen erst am Anfang eines Prozesses", so eine Sprecherin zur MZ in Bezug auf die Rückführung der Urlauber und die finanziellen Konsequenzen für die Hotelwirtschaft auf Mallorca.

Auch beim Hoteliersverband der Playa de Palma, wo FTI mit einigen Hotels vertreten war, gab man sich auf MZ-Anfrage am Montagmittag noch verhalten. Man sei derzeit dabei, die Lage zu prüfen, erklärte Verbandschef Pedro Marín.