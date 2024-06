Das frisch renovierte Hotel Formentor schaltet die Buchungen frei: So viel kostet eine Nacht

Dreieinhalb Jahre ist es nun her, dass der Investmentfonds Emin Capital das historische Hotel Formentor im Norden Mallorcas für 165 Millionen Euro von der mallorquinischen Hotelkette Barceló kaufte. Dreieinhalb Jahre, in denen das Gebäude komplett abgerissen und wieder aufgebaut wurde. Doch nun – mit einiger Verzögerung – wird das traditionsreiche Gästehaus im August wieder für zahlende Gäste öffnen.

Diese dürfen erwartungsgemäß tief in die Tasche greifen, um sich den Freuden des von Four Seasons betriebenen Hotels hinzugeben. Allerdings können sich Sparfüchse unter der wohlsituierten Gästeschaft besonders freuen: Denn bis Ende Oktober bietet das Four Seasons Formentor Rabatte zwischen 15 und 25 Prozent an, wenn man mindestens zwei Nächte bucht.

Das kosten die Nächte mit Rabatt

An den ersten verfügbaren Terminen vom 22. bis 24. August kostet ein Doppelzimmer mit Gartenblick – mit 15 Prozent Rabatt – pro Nacht 1.173 Euro. Ein Zimmer in derselben Kategorie mit Direktzugang zum Pool ist pro Nacht für 1.279 Euro zu haben. Und wer sich eine Suite gönnen möchte, blättert 1.641 Euro für eine Nacht hin.

Allerdings sind diese hohen Preise auch durch die Hochsaison bedingt. Nur einen Monat später, vom 22. bis 24. September, kostet die Nacht im Doppelzimmer mit Gartenblick nach Anwendung des Rabatts nur noch 820 Euro. Wer wiederum einen Monat später, vom 22. bis 24. Oktober, in den Inselnorden möchte, zahlt unter den gleichen Bedingungen 497 Euro pro Nacht.

Über die 25 Prozent Rabatt kann man sich derweil nur an ausgewählten Terminen erfreuen. Eine weitere Voraussetzung: Im Gegensatz zu den anderen Buchungen muss hier bereits bei der Reservierung gezahlt werden.

Nicht alle geplanten Dienstleistungen stehen zur Verfügung

Erst kürzlich war allerdings bekannt geworden, dass zur Eröffnung im August noch nicht alle geplanten Dienstleistungen zur Verfügung stehen werden. So sollen die Behandlungsräume im Spa, die hauseigene Konditorei und die Eisdiele, das sogenannte "Teen Centre" sowie die "Four Seasons-Boutique" erst ab 2025 öffnen.

Das Hotel Formentor eröffnete erstmals im Jahr 1929. Zu den bekannten Gästen gehörten unter anderem Winston Churchill und Helmut Schmidt.

