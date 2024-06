Luxus direkt an der Playa de Muro: Hotel-Gigant Hyatt hat seine neue Anlage auf Mallorca eröffnet

Die US-Hotelkette Hyatt hat mit dem "Palace de Muro" ein neues Luxushotel auf Mallorca eröffnet. Die 5-Sterne-Anlage bietet insgesamt 184 Zimmer und befindet sich in privilegierter Lage direkt am Naturstrand Playa de Muro. Ebenfalls in direkter Nähe gelegen ist das Feuchtgebiet Parc Natural de s’Albufera.

Der Hotelkomplex verfügt über eine weitläufige Gartenanlage, ein fächerförmiges Außenschwimmbecken, direkten Zugang zum Strand und verspricht seinen Gästen höchsten Luxus für alle Bedürfnisse. Was die Gastronomie betrifft, so haben sich die beiden Restaurants des Hotels Palace de Muro der mediterranen Küche und den lokalen Produkten verschrieben.

Das 5-Sterne-Hotel Palace de Muro. / Hyatt

Übernachtung im Juni ab rund 300 Euro

Laut einer Mitteilung von Hyatt seien zwar viele internationale Urlauber unter den Gästen, die als Paar oder Familie reisen, es gebe aber auch ein großes Interesse von Einheimischen an dem neuen Hotel. Diese würden vor allem die außergewöhnliche Lage und die Einrichtungen der neuen Anlage schätzen.

Eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen ist derzeit, wie die MZ-Recherche auf der Hotel-Website ergab, im Zeitraum Ende Juni ab etwa 304 Euro zu haben. Am teuersten ist eine Nacht in der elegant-modern eingerichteten, 69 Quadratmeter großen Suite mit direktem Meerblick "für die anspruchsvollsten Gäste": Sie schlägt mit rund 529 Euro zu Buche. In der Hochsaison liegen die Preise naturgemäß noch höher.

Die Suite mit Meerblick. / Hyatt

Für die Feierlichkeiten zu Sant Joan hat das Hotel ein besonderes Programm angekündigt: Geplant ist ein Fest mit Live-Musik am Mittag und einer Akrobatik-Show am Abend, die von DJ-Musik begleitet wird. Bei schönem Wetter sollen auch Spiele am Strand veranstaltet werden. Zu diesem konkreten Anlass könne man eine Übernachtung mit Frühstück ab 372 Euro buchen, so die Mitteilung von Hyatt.

Hyatts Vorgeschichte auf Mallorca

Das Hotelunternehmen mit Sitz in Chicago hatte mit Mallorca bislang eher negative Erfahrungen gemacht. In Zusammenarbeit mit der Cap Vermell Group hatte die Kette Mitte des vergangenen Jahrzehnts eine riesige Hotelanlage in Canyamel gebaut, die unter Naturschützern für viel Protest gesorgt hatte. Bereits nach fünf Jahren stellte der Konzern den Betrieb des Park Hyatt Mallorca wieder ein, was auch durch die Pandemie bedingt war.

Dann gab es wieder einen Annäherungsversuch mit der Insel, als Hyatt 2021 das ebenfalls US-amerikanische Unternehmen Apple Leisure Group übernahm, das seinerseits Ende 2018 die schnell wachsende mallorquinische Hotelkette Alua aufgekauft hatte. Nun schlägt die luxuriöse Anlage an der Playa de Muro ein neues Kapitel in der Beziehung zwischen Hyatt und Mallorca auf. /bro