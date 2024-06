Das plant der dänische Bankier, der Richard Branson sein neuestes Hotelprojekt auf Mallorca abgekauft hat

Nach dem Erwerb des Tramuntana-Grundstücks Son Valentí hat sich der neue Besitzer, der dänische Bankier Kim Fournais, erstmals zu Wort gemeldet. Er werde das von dem Vorbesitzer Richard Branson in die Wege geleitete Hotelprojekt fertigstellen. "Es gibt nur noch wenige Orte auf dieser Welt, die so einzigartig sind wie die Tramuntana", lässt sich der 57-Jährige zitieren.

Das Projekt auf dem Grundstück, dessen Geschichte bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht, wird das zweite Hotel des Unternehmers sein. Auf der Privatinsel Vejrø bereibt er seit einigen Jahren in seiner dänischen Heimat das luxuriöse Vejrø Resort. Fournais hatte die Insel im Jahr 2005 erworben. Damals befanden sich dort 100 Tonnen Müll. Der Unternehmer verwandelte es in ein touristisches Projekt, bei dem nach eigener Aussage Nachhaltigkeit und Luxus Hand in Hand gehen.

Erst Anfang des Jahres hatte Branson die Genehmigung für den Hotelbetrieb von Son Valentí erhalten. / DM

Auf eine baldige Eröffnung des edlen Gästehauses, das in der Nähe von Richard Bransons Hotel Son Bunyola in der Gemeinde Banyalbufar entsteht, solle man aber nicht hoffen, erklärte der Gründer und CEO der Saxo Bank. "Wir gehen das Projekt mit größtem Respekt vor der Natur und der langen Geschichte des Grundstücks an. So etwas braucht viel Zeit und Ressourcen."

Das sagt Richard Branson

Vorbesitzer Richard Branson zeigte sich optimistisch, was die Pläne des neuen Hausherren von Son Valentí angeht. "Unser Hotelprojekt Son Bunyola hat den Erfolg, den wir uns erhofft hatten. Wir bewirtschaften dort rund 1.000 Hektar und vier aneinander grenzende Grundstücke. Das fünfte Grundstück haben wir verkauft, weil es ein wenig weiter entfernt ist. Wir haben es an Kim Fournais verkauft, weil wir beide diesen Teil von Mallorca lieben und ich überzeugt bin, dass er die Gegend noch weiter verbessern wird."

Derweil gibt es andere Vermutungen, was es mit den Gründen für den Verkauf zu tun hat. So stellte das Aus der Raumfahrtfirma Virgin Orbit im Jahr 2023 einen schweren Schlag für das Vermögen Bransons dar. Dieser Misserfolg könnte möglicherweise dazu geführt haben, dass sich der Milliardär von Vermögenswerten wie seinem zweiten mallorquinischen Hotel getrennt hat. /pss