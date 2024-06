Kuhstall zu Spa umgebaut: Inselrat auf Mallorca macht Jagd auf illegale Ferienvermietung

Die illegale Ferienvermietung ist der Politik auf Mallorca ein Dorn im Auge. Die konservativ-rechtsextreme Koalition im zuständigen Inselrat versucht, Jagd auf die Angebote ohne Lizenz zu machen, und gibt von Zeit zu Zeit Wasserstandsmeldungen dazu ab, wie es läuft. So auch am Dienstag (25.6.), als der Inselrat bekannt gab, dass die Abteilung für Tourismus bereits seit einiger Zeit mit der Agentur zum Schutz der Landschaft auf der Insel (Agència de Defensa del Territori, ADT) zusammenarbeitet, die ebenfalls dem Inselrat angeschlossen ist. Speziell im ländlichen Raum, dem sogenannten suelo rústico, wird diese Kooperation für das Aufdecken von Verstößen genutzt.

So wurde beispielsweise festgestellt, dass die Eigentümer einer bestehenden Ferienunterkunft Aushubarbeiten ohne Genehmigung auf ihrer Finca im ländlichen Raum ausführten. Die ADT stellte fest, dass auf dem Grundstück bereits sieben neue Wohneinheiten für die Ferienvermietung fertiggestellt waren.

Nur Genehmigung für landwirtschaftliche Nutzung und Viehzucht

Diese wurden in bereits bestehenden Gebäuden angelegt, die allerdings nicht für Wohnraum ausgelegt waren. Die Bauten hatten lediglich eine Genehmigung für landwirtschaftliche Zwecke und Viehzucht. Auch einen neuen Pool ohne Genehmigung legten die Betreiber der Ferienunterkunft an.

Auf dem selben Grundstück wurden weitere Verstöße festgestellt: So hatten die Eigentümer der Finca einen Kuhstall in einen 400 Quadratmeter großen Spa umgewandelt. Auch zusätzliche Wege wurden auf der Finca angelegt, die insgesamt 10.500 Quadratmeter Fläche belegen. Die ADT gab die Information an das Tourismusdezernat des Inselrats weiter, der nun die fälligen Schritte für eine Sanktion einleiten muss.

Weitere Fälle

Auch andere Fälle illegaler Ferienvermietung deckte die ADT auf: So wurde ein 340 Quadratmeter großes Haus mit Pool ohne Genehmigung aufgespürt. Auch vier weitere Häuser mit Flächen zwischen 65 und 255 Quadratmetern ohne Lizenz entdeckten die Beamten der ADT im ländlichen Raum - jeweils mit Pools.

Kritiker machen die illegale Ferienvermietung mit für die stark gestiegenen Wohnungspreise auf Mallorca verantwortlich. Zwar gibt es auf Mallorca strenge Regeln für die Vermietung von Immobilien an Urlauber, allerdings halten sich viele Eigentümer nicht an die Vorgaben, weshalb der einheimischen Bevölkerung Wohnraum weggenommen wird.