Mallorca und die Nachbarinseln verzeichnen bis Mai 15 Prozent mehr Urlauber

Abgerechnet wird erst am Ende des Jahres, aber falls sich diese Tendenz fortsetzt, werden Mallorca und die Nachbarinseln Ende 2024 tatsächlich so viele Urlauber empfangen haben wie noch nie zuvor. Bis Mai waren es bereits 15,5 Prozent mehr Urlauber als in den ersten fünf Monaten des Vorjahres.

Das geht aus am Montag veröffentlichten vorläufigen Daten des touristischen Konjunkturberichts des spanischen Statistikinstituts INE hervor. Die hohen Besucherzahlen haben bereits eine breite gesellschaftliche Debatte ausgelöst, wie man der Überfüllung begegnen könnte.

Allein im Mai reisten laut den INE-Zahlen 1,7 Millionen Touristen an, das sind 16,4 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Dabei kamen 8,2 Millionen Übernachtungen zustande (12,6 Prozent mehr). In den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 haben die Balearen somit bereits 3,1 Millionen Urlauber empfangen, 15,5 Prozent mehr als zwischen Januar und Mai 2023. Diese Urlauber haben 14,1 Millionen Übernachtungen getätigt, 15,1 Prozent mehr. Zu den Balearen gehören Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera.

Calvià rangiert spanienweit auf Platz drei

Zudem verzeichneten die Balearen im Mai die höchste Hotelbelegungsrate in ganz Spanien, mit 71,6 Prozent. Die meisten Übernachtungen registrierte dabei Mallorca, mit mehr als 6,3 Millionen. Die Großgemeinde Calvià mit Urlaubsorten wie Peguera, Santa Ponça und Magaluf landete hinter Barcelona und Madrid sogar auf Platz drei der spanienweiten Rangliste der Orte mit den meisten Übernachtungen.

Von den Balearen-Urlaubern im Mai waren 1,6 Millionen Ausländer (+20,2 Prozent gegenüber Vorjahresmonat). Die Zahl der spanischen Touristen sank hingegen um 8,5 Prozent auf 179.000. Spanienweit waren die Hauptziele der ausländischen Reisenden die Balearen, Katalonien und die Kanarischen Inseln, mit jeweils 30,5 Prozent, 18,9 Prozent und 18,5 Prozent des Gesamtvolumens.

Andalusien, Katalonien und die Comunidad Valenciana waren die Hauptziele der in Spanien ansässigen Reisenden im Mai, mit jeweils 21,2 Prozent, 14,1 Prozent und 12,6 Prozent der gesamten Übernachtungen.