Wann beginnt denn jetzt der Sommerschlussverkauf auf Mallorca?

Der Einzelhandel auf Mallorca hat schon vor dem offiziellen Startschuss am 1. Juli mit dem Sommerschlussverkauf begonnen. Vorne mit dabei waren am Freitag (28.6.) das Kaufhaus El Corte Inglés in Palma, aber auch viele kleine Läden.

Noch schneller war die Handelskette Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear), wo bereits am Donnerstag Rabatte ausgezeichnet wurden. Kaum ein Handelskonzern scheint angesichts der vor Jahren liberalisierten Schlussverkaufszeiten bis zum 1. Juli warten zu wollen.

Reichlich Ware im Lager

Da die große Sommerhitze auf Mallorca noch nicht begonnen hat, blieben die Verkäufe von Saisonartikeln bislang nach Einschätzungen von Branchensprechern hinter den Erwartungen zurück. Damit seien die großzügigen Rabatte zwischen 30 und 50 Prozent zu erklären, die jetzt gewährt werden. Sowohl bei den großen Handelsketten, als auch bei kleinen Geschäften sind nun die Hoffnungen groß, dass der Schlussverkauf den Absatz in die Höhe treibt.

Shopping in der Altstadt von Palma. / B.RAMON

Schnäppchensuche am Samstag

Mit dem Umsatz am Freitag herrscht weitgehend Zufriedenheit, vor allem bei den großen Handelsketten. In den kleinen Geschäften wird zwar auf eine große Zahl von Urlaubern verwiesen, die die Einkaufszonen aufsuchten, der Umsatz sei aber zunächst hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Umso größere Hoffnungen haben die Einzelhändler auf den Samstag gesetzt.

Am Sonntag ist zwar nicht verkaufsoffen, in den Tourismuszonen dürfen Geschäfte aber dennoch öffnen. Der Fall ist dies vor allem in touristischen Küstenorten, aber auch in der Innenstadt von Palma, unter anderem innerhalb des Innenstadtrings.