50 Jahre Hotel Bahía del Sol in Santa Ponça - deutsche Seetel-Kette feierte auf Mallorca mit Wolfgang Bosbach

Es war bei der Eröffnung im Jahre 1974 eines der ersten Hotels an einem Küstenabschnitt auf Mallorca, der gerade erst als Urlaubsort und Zweitwohnsitz erschlossen wurde: Jetzt galt es, das 50-jährige Bestehen des Hotels Bahía del Sol in Santa Ponça zu feiern. Das 250-Zimmer-Haus gehört zu der deutschen Ferienhotel-Kette Seetel, und so war es auch dessen Geschäftsführender Gesellschafter Rolf Seelige-Steinhoff, der am Samstag (29.6.) zum Sonnenuntergang auf der Dachterrasse des Bahía del Sol die Gäste begrüßte. Unter ihnen war auch der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, ein Freund des Hauses.

Der Hotelbau war einst ein Projekt eines französischen Bauträgers und Immobilienunternehmer namens Jacques Fournet. Er hatte sich bereits Ende der 60er-Jahre Grundstücke in Santa Ponça gesichert und deren Erschließung vorangetrieben. Zur Finanzierung des Hotels gab er Anteile an über hundert kleinere Investoren ab. Unter den frühen Teilhabern befand sich auch Burghardt Seelige-Steinhoff, der Vater des heutigen Firmenchefs.

Rolf Seelige-Steinhoff (Mi.) und seine Geschwister Peter und Karen bei der Begrüßung der Gäste im Hotel Bahía del Sol. / Ciro Krauthausen

Eine belgische Familie ist mit an Bord

Anfang der 90er-Jahren begann der Senior dann damit, die Anteile der übrigen Gesellschafter aufzukaufen und die Kontrolle des Hotels zu übernehmen. Heute teilt sich das mittelständische deutsche Familienunternehmen den Besitz mit einem weiteren früheren Investor als stillen Teilhaber, der belgischen Familie Van Voorde.

In seiner Begrüßung der rund 150 Gäste hob Rolf Seelige-Steinhoff denn auch diese enge, auch private Verschränkung zweier Familien hervor und bedachte seine Geschwister Peter und Karen sowie den Belgier Herman Van de Voorde mit Präsenten. Außerdem dankte er ausdrücklich den Mitarbeitern des mittlerweile drei Gebäude umfassenden Hotelkomplexes, allen voran dessen Direktor Miguel Ángel García, der das Hotel seit 14 Jahren leitet.

Herman Van de Voorde, von der belgischen Teilhaber-Familie des Hotels Bahía del Sol in Santa Ponça. / Ciro Krauthausen

Andere Nationalitäten gleichen schwächelnde deutsche Buchungen aus

Das Vier-Sterne-Haus hat viele deutsche Stammkunden - die ganz besonders treuen bekommen einen Stern am Eingang - , ist aber auch bei anderen Nationalitäten beliebt. Das erlaube auch dann eine hohe Belegungsrate von im Schnitt 90 Prozent aufrechtzuerhalten, wenn die deutschen Buchungen wie derzeit schwächelten, sagt Rolf Seelige-Steinhoff. Außer dem Bahía del Sol betreibt die Seetel-Kette 17 Hotels auf der Ostsee-Insel Usedom.

Die Band Wanderlust bei ihrem Auftritt auf der Dachterrasse des Bahía del Sol in Santa Ponça. / Ciro Krauthausen

Gefeiert wurde dann bis spät in den Abend hinein mit Live-Musik von Wanderlust und Drinks. Manch einer, wie Wolfgang Bosbach, pendelte dabei zwischen der Dachterrasse und der Lobby im Erdgeschoss, wo auf einem Fernsehen das EM-Spiel Deutschland gegen Dänemark zu sehen war. So konnte dann auch gleich in zweifacher Hinsicht angestoßen werden.