Razzia am Strand von Cala Ratjada: "Wollen erreichen, dass diese Leute gar nicht erst an unsere Strände kommen"

Die Ortspolizei von Capdepera hat am Dienstag (2.7.) eine Razzia am Strand der Cala Agulla in Cala Ratjada durchgeführt. Wie die Gemeinde auf Instagram mitteilte, führten die Beamten Kontrollen bei den Strandbesuchern durch. So wurde unter anderem geprüft, ob sie verbotene Gegenstände dabei hatten oder ordnungswidriges Verhalten an den Tag legten. Ziel sei es, dass "die Strände in unserer Gemeinde weiterhin ein sicherer Ort für die Einheimischen und die Besucher bleiben."

Der für Bürgersicherheit zuständige Gemeinderat Manuel Filgueiras erklärte, es handele sich vor allem um Prävention: "Es geht nicht darum, diejenigen zu verfolgen, die Dinge falsch machen. Vielmehr wollen wir erreichen, dass diese Leute gar nicht erst an unsere Strände kommen wollen, weil sie wissen, dass wir wachsam sind und präventiv gegen schlechtes Verhalten vorgehen." Deshalb werde man den ganzen Sommer über unangekündigte Razzien durchführen.

Wie im Hochsommer. So vergnügen sich schon jetzt die Urlauber an der Cala Agulla bei Cala Ratjada / Nele Bendgens

Zustimmung im Netz

Ein Ergebnis der Razzia wurde nicht mitgeteilt. Allerdings deuten Fotos in den sozialen Netzwerken darauf hin, dass unter anderem Bierflaschen aus Glas sichergestellt wurden. Die Aktion fand dennoch Anklang bei vielen Instagram-Usern: "Man sollte sowas jeden Tag machen. Cala Agulla hat sich in eine Diskothek verwandelt", schrieb etwa eine Nutzerin. "Überall Lautsprecher und betrunkene Urlauber. Man kann nicht mehr in Ruhe baden gehen. Wir brauchen mehr Überwachung im ganzen Dorf."

Andere gaben sich hingegen nachdenklich: "Ich finde, es ist eine sehr drastische Herangehensweise, um eine Lösung für die Probleme dort zu finden. Letztlich sind dort viele Familien und Freundesgruppen, die in Ruhe trinken und den Tag miteinander verbringen. Ob man will oder nicht, stört ein solcher Auftritt der Polizei auch die Ruhe vor Ort. Ich zumindest könnte mich in so einer Situation nicht entspannen."