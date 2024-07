Proteste gegen den Massentourismus: Der Tourismus kontert und will zur "Branche des Glücks" werden

Die ersten Großkundgebungen auf Mallorca, aber auch auf den Kanaren und auf dem Festland scheinen erste Auswirkungen zu haben. Die Tourismusbranche hat offenbar die Buxe voll – und als Reaktion auf den Unmut in der Bevölkerung ein Manifest veröffentlicht, das gar eine utopische Zukunft verspricht.

Präsentation in Madrid

Das 17-seitige Dokument wurde am Mittwoch (3.7.) vom Chef der einflussreichen mallorquinischen Hotelkette Meliá, Gabriel Escarrer, diesmal in seiner Rolle als Vorsitzender des Branchenverbands Exceltur, sowie von der Staatssekretärin für Tourismus, der mallorquinischen Politikerin Rosario Sánchez, in Madrid vorgestellt. Zugegen waren auch andere bekannte Player der Branche von der Insel, etwa OK-Mobility-Chef Othman Ktiri.

Escarrer betonte, die Proteste gegen den Massentourismus könnten zur Folge haben, dass der Eindruck entsteht, "dass die Urlauber hier nicht mehr willkommen sind. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann." Dementsprechend stehe die gesamte Tourismusbranche in der Verantwortung, Bedingungen zu schaffen, damit sich die Einheimischen nicht an den Rand gedrängt fühlten. Hatte der mächtige Hotelchef in der Vergangenheit immer wieder die private Ferienvermietung für die Misere verantwortlich gemacht, nahm er nun den gesamten Sektor in die Verantwortung.

Die zehn wesentlichen Punkte des Manifests

Die reale Situation kennen: Nach Ansicht von Exceltur gibt es keine ausreichenden Kenntnisse über die realen Auswirkungen des Tourismus. Deshalb müssten die Analysen für jeden Urlaubsort individuell intensiviert werden. Dies solle am besten in Echtzeit geschehen. Die Ergebnisse der Auswertung sollten in der Debatte über den Tourismus um die Analysen von Experten ergänzt werden. Dialog mit den Einheimischen: Exceltur stellt sich nicht nur einen Austausch mit den Bewohnern der Urlaubsdestinationen vor, sondern plädiert dafür, diese aktiv einzubinden. Die Erkenntnisse der Einheimischen könnten Ressourcen aufdecken, die bislang außer Acht gelassen wurden. Zugleich sei es wichtig, die Urlauber vor und während ihres Aufenthalts für die kulturellen und identitätsstiftenden Eigenschaften ihres Reiseziels zu sensibilisieren. Das Authentische wahren: Die Branche soll die öffentliche Verwaltung bei der Bekämpfung von Phänomenen wie der Gentrifizierung unterstützen, die unter anderem für den angespannten Wohnungsmarkt verantwortlich sind. Die örtliche Kultur soll in den Mittelpunkt der touristischen Strategie gestellt werden. Zudem sollen nicht nur die alteingesessenen Geschäfte eines Urlaubsortes geschützt werden, sondern auch jene, die für die Einheimischen in ihrem Alltag von zentraler Bedeutung sind. Touristensteuer und örtliche Wirtschaft: Die Branche fordert einen intensiven Austausch mit den Behörden über den Sinn und Zweck einer Sonderabgabe für Urlauber. Diese dürfe nicht zu einem Wettbewerbsnachteil der Destinationen führen. Zugleich solle das Geld, das mit einer solchen Steuer eingenommen wird, sowohl den Einheimischen als auch zur Verbesserung der Urlaubserfahrung dienen. Desweiteren will die Branche verstärkt auf eine Zusammenarbeit mit Zulieferern aus der Umgebung setzen sowie soziale Projekte unterstützen, die sich für den Ausbau der örtlichen Wirtschaft einsetzen. Kampf gegen illegale Angebote: Der Branchenverband möchte auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene Instrumente einsetzen, um illegale Angebote und andere negative Begleiterscheinungen zu bekämpfen. Als Beispiel wird die illegale Ferienvermietung genannt. Zugleich wolle man Investitionen tätigen, die dazu beitragen, die Überfüllung an bestimmten Orten zu mindern und neue Erfahrungswerte generieren, um für eine bessere Verteilung zu sorgen. Wertschätzung der Mitarbeiter: Die Tourismusbranche setzt auf die Erhöhung eines so genannten "emotionalen Gehalts". Damit sollen die Mitarbeiter das Gefühl bekommen, Teil der Branche zu sein. Dazu gehören laut Exceltur unter anderem die Vereinbarung von Beruf und Familie, die Gleichbehandlung und Inklusion, die Direktanstellung und die Reduzierung der Saisonarbeit. Gleichzeitig sollen die duale Ausbildung sowie Weiterbildungsprogramme gefördert werden. Nachhaltigkeit: Exceltur setzt darauf, den begonnenen Kurs in Sachen Kreislaufwirtschaft zu intensivieren. Dazu gehört nicht nur die Nutzung von erneuerbaren Energien und die Verbesserung der Wasserwiederaufarbeitung, sondern auch die Förderung von möglichst nachhaltigen kollektiven Reisemöglichkeiten, sei es in der Luft, auf dem Wasser oder auf dem Land. Zudem solle der nachhaltige und möglichst klimaneutrale Gebäudebau bevorzugt werden. Strategie und Technologie: Die Belebung der Neben- und Entzerrung der Hauptsaison sind für die Branche ebenso wichtig wie die Nutzung von Technologien, um die Überfüllung zu vermeiden. Zudem will man neue Anreize für Qualitätsurlauber schaffen und möglichst auf Kampagnen verzichten, die auf Preisdumping und Exzesstourismus abzielen. Innovation: Es soll eine Zusammenarbeit mit den öffentlichen Behörden geben, um mittels neuer Technologien einen nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Tourismus zu schaffen. Friede, Freude, Eierkuchen: Die Branche erhofft sich eine bessere innerspanische Zusammenarbeit, um den Tourismus wieder im ganzen Land beliebt zu machen. Ziel sei es, als "Branche des Glücks" wahrgenommen zu werden, die von einer breiten Masse der Bewohner begrüßt wird und die über politischen und ideologischen Grabenkämpfen steht.

