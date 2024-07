Nachtflugverbot? Einschränkung der Ferienvermietung? Mallorca sammelt weiter eifrig Ideen gegen die Überfüllung

Wie ist der Massentourismus auf Mallorca in den Griff zu bekommen? Gedanken dazu hat sich jetzt auch das Fòrum de la Societat Civil gemacht. Die Dachvereinigung zahlreicher Bürgerinitiativen sitzt gerade an einer Abschlusserklärung ihres Tourismus-Kongresses von Ende Juni. Bereits parallel zur Veranstaltung waren zahlreiche der insgesamt 350 eingereichten Einzelvorschläge bekannt geworden.

Darunter gab es etwa die Idee, nur eine Ferienvermietungslizenz pro Person oder Unternehmen zu erlauben, von Nicht-Residenten einen Eintritt von einem Euro für die Serra de Tramuntana zu erheben oder die Zahl der Strandliegen zu reduzieren. Beim Kongress selbst erarbeiteten die Anwesenden die definitiven Vorschläge, die demnächst offiziell vorgestellt werden sollen.

Mehr Nahverkehr, weniger Privat-Pkw

Man sei sich weitgehend einig darin, dass die Massifizierung alle „verkraftbaren Grenzen“ sprenge, heißt es im Abschlusspapier zum Gipfel, das noch nicht veröffentlicht ist, aber der MZ bereits vorliegt. Diese Situation führe zu einem Ungleichgewicht in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht.

Konkret kamen die Teilnehmer zu dem Ergebnis, dass deutlich mehr in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investiert werden müsse. Zudem sollten die Inselbewohner dazu gebracht werden, häufiger auf den Privat-Pkw zu verzichten.

Verbot von spekulativen Anbietern

Und: Die Mietwagenbranche müsse stärker reguliert werden. Die Zahl der Mietwagen müsse begrenzt werden. Es brauche zudem ein Verbot sogenannter spekulativer Anbieter, denen es lediglich darum gehe, möglichst viele Autos auf die Straßen zu bringen und nach einer Saison wieder zu verkaufen.

Vorherrschend war auf dem Kongress vor allem die Idee, dass die Tourismusbranche auf der Insel schrumpfen müsse. Die Forderung lautet, dass frei werdende Gästeplätze in obsoleten Hotels in Sozialwohnungen umgewandelt werden und der Kampf gegen die illegale Ferienvermietung ausgeweitet wird.

Nachtflugverbote?

Gleichzeitig sollte der Zustrom der Urlauber besser kontrolliert werden, vor allem in den Häfen und am Flughafen, wo man über Maßnahmen wie Nachtflugverbote nachdenken müsse. Hinsichtlich der herrschenden Wohnungsnot müsse die Ferienvermietung inselweit in Mehrfamilienhäusern verboten werden.

Auch wurde erneut eine Beschränkung von Immobilienkäufen von Nicht-Residenten ins Gespräch gebracht – eine Idee, die ursprünglich von der Regionalpartei Més per Menorca stammt, allerdings mit europäischen Freizügigkeitskriterien nicht im Einklang steht. Die Teilnehmer des Kongresses fordern darüber hinaus, auf jegliche Art von Tourismuswerbung für Mallorca zu verzichten.

So sollen Teilnehmer für eine Spontan-Demo gewonnen werden.

Währenddessen gehen die Vorbereitungen für eine zweite Großkundgebung auf Mallorca am 21. Juli weiter. Ab 19 Uhr werden an der Plaça d’Espanya in Palma wieder Tausende Demonstranten erwartet, die unter anderem bezahlbaren Wohnraum, das Ende der Gentrifizierung, bessere Arbeitsbedingungen und einen attraktiveren Nahverkehr fordern.

Zuvor finden kleinere Veranstaltungen statt, bei denen teilweise auf humorige Weise gegen das derzeitige Tourismusmodell protestiert werden soll. So waren die Mallorquiner für Freitag (12.7.) aufgerufen, sich als Urlauber zu verkleiden und ab 17.30 Uhr mit Rollkoffern durch die Altstadt zu ziehen. Mehrere Dutzend Personen folgten diesem Aufruf.

