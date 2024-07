So viel kassieren die Strand-Konzessionäre auf Mallorca: Das Millionengeschäft mit den Liegen und Schirmen in Palma

Immerhin 45 Prozent der Fläche an Stadtstränden dürfen in Spanien mit Liegen und Sonnenschirmen der jeweiligen Konzessionäre zugestellt werden. Im Hochsommer, wenn die Strände voll sind, kommen da erkleckliche Summen für die Unternehmen zusammen. Gerade auch auf Mallorca und an den Stränden der Stadt Palma. Eine kleine Bestandsaufnahme:

Der Strand von Can Pastilla. / Jordi Sánchez

Can Pastilla/Playa de Palma

Etwa alle 100 Meter stößt man auf die "Inseln" von Strandliegen und Sonnenschirmen. Im Normalfall setzt sich ein solcher Block aus 72 Liegen und dementsprechend 36 Schirmen zusammen. Einer der Mitarbeiter der Konzessionfirma erklärt, dass es am gesamten Strand rund 6.000 Liegen gebe.

Auf kleinen Schildern an den Strandzugängen stehen die Preise angeschlagen. Sechs Euro pro Liege und sechs Euro für den Schirm. Macht also 18 Euro für ein Set. "Die sind zurzeit jeden Tag alle voll", berichtet der Angestellte. Sollte das wirklich stimmen, würde der Konzessionär an einem Tag rund 108.000 Euro einnehmen. In nicht einmal zehn Tagen sind das Einnahmen in Höhe von über einer Million Euro.

An der Playa de Palma bekommt man dennoch nicht das Gefühl, dass der Strand von Liegen und Schirmen zugepflastert ist. Die Fläche ist groß genug für Badegäste, die einfach ihr Handtuch in den Sand legen und kein Geld für Liegen ausgeben wollen.

An der Cala Estància. / Jordi Sánchez

Cala Estància

Deutlich weniger Infrastruktur gibt es an der kleinen Cala Estància. Dort sind 138 Liegen und 69 Schirme am Strand aufgestellt, allerdings nur an den beiden äußeren Enden. Auch hier kostet das Set 18 Euro. Sind alle Liegen und Schirme besetzt, bedeutet das Einnahmen von 3.726 Euro.

In Ciutat Jardí. / Jordi Sánchez

Ciutat Jardí

In Ciutat Jardí gibt es ebenfalls Liegen und Schirme für jeweils sechs Euro am Tag. Für einen Euro Aufpreis bekommen Badegäste hier noch einen kleinen Tresor am Schirm mit dazu. An diesem Strand gibt es etwa 300 Liegen und damit rund 150 Schirme. Sind alle besetzt, nimmt der Konzessionär 8.100 Euro am Tag damit ein.

Am Strand von Can Pere Antoni. / Jordi Sánchez

Can Pere Antoni

Am Stadtstrand Can Pere Antoni stehen ungefähr 200 Liegen und 100 Schirme gegenüber des Kongresszentrums an der östlichen Stadteinfahrt von Palma. Auch hier gibt es die Möglichkeit, einen kleinen Tresor mitzubuchen. Und auch hier ist der Preis derselbe wie an den anderen Stränden. Sprich, macht etwa 5.400 Euro am Tag.

In Can Pere Antoni können Besucher auch sogenannte VIP-Liegen buchen, die zum benachbarten Beach Club gehören. Diese schlagen mit 40 Euro am Tag zu Buche. 40 Liegen sind insgesamt verfügbar, die laut einem der Angestellten bereits bis zum 23. Juli bereits komplett ausgebucht sind. Nur für die Tage bis dahin sind also Einnahmen von 14.400 Euro zu erwarten.

Die Platja de Cala Major. / Jordi Sánchez

Cala Major

In Cala Major auf der anderen Seite von Palma kosten die gewöhnlichen Schirme und Liegen im Set 25 Euro pro Tag. Hier gibt es ebenfalls die Möglichkeit, exklusiveres Material zu buchen. 70 Euro werden dann für zwei etwas schickere und bequemere Liegen sowie einen Schirm fällig.

Dieser Preis sorgte bereits zu Saisonbeginn für einen Aufschrei unter Badegästen. Viele von ihnen entscheiden sich denn auch dafür, ihr Handtuch auszubreiten und ihren eigenen Sonnenschirm im Sand aufzustellen. /jk

