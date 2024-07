Nach Wasserpistolen-Attacken auf Urlauber in Barcelona: Regierung auf Mallorca warnt Demonstranten

Kurz vor der zweiten Großdemonstration gegen die Folgen des Massentourismus am Sonntag auf Mallorca hat der Sprecher der Balearen-Regierung die Demonstranten dazu aufgerufen, die Urlauber in Ruhe zu lassen. Die Teilnehmer an der Demonstration sollen die Touristen in Palma "respektieren" und nicht bei ihrem Stadtbummel "unterbrechen", sagte Toni Costa bei der Pressekonferenz zum Abschied der Wohnungsministerin Marta Vidal auf eine Frage der anwesenden Journalisten.

Costa spielte damit auf Szenen aus Barcelona an, wo Demonstranten Anfang Juli bei einer ähnlichen Veranstaltung Urlauber mit Wasserpistolen vollgespritzt hatten. Außerdem machten sie Restaurants und Cafés mit Absperrbändern unzugänglich.

"Demonstranten immer respektvoll"

Toni Costa sagte: "Hier gibt es keinerlei Angst, weil so etwas hier nie passiert ist und die Demonstranten immer respektvoll waren, aber wir haben bestimmte Verhaltensweisen in Barcelona gesehen, die uns - wie Sie verstehen werden - nicht im Geringsten gefallen." Gleichzeitig drückte Costa seinen "höchsten Respekt" vor den Demonstranten auf Mallorca aus. Er rechne fest mit einem friedlichen Protest.

Demonstranten ziehen an Urlaubern vorbei bei der ersten Kundgebung Ende Mai. / Manu Mielniezuk

Seit Wochen bereits trommeln die 100 teilnehmenden Organisationen und Vereinigungen sowie prominente Inselgesichter, vor allem aus der Kulturszene, für die Demonstration am Sonntag (21.7.). Die Kundgebung startet um 19 Uhr am Parc de Ses Estacions und zieht über die Avenidas, den Carrer Sant Miquel, die Plaça Major, den Carrer Colom am Rathaus vorbei und bis zum Passeig del Borne, wo das Abschlussmanifest verlesen werden soll.

Wohl mehr Teilnehmer als beim ersten Mal

Die Organisatoren wollen zwar offiziell keine erwartete Teilnehmerzahl bekanntgeben, sie rechnen aber damit, dass es mehr Menschen werden als bei der ersten Großdemonstration Ende Mai.

Damals waren rund 15.000 Männer, Frauen und Kinder dem Aufruf der Organisation "Banc de Temps de Sencelles" gefolgt und hatten vor allem gegen die Wohnungsnot demonstriert.