Hotel Cala Bona auf Mallorca feiert 100-jähriges Bestehen

Seit den Anfängen des Tourismus sind auf Mallorca Hunderte, wenn nicht Tausende Hotels gebaut worden. Die meisten dieser familiengeführten Häuser gehören heute zu großen Ketten. Daher wird es immer schwieriger, ein familiengeführtes Hotel zu finden, das noch dazu hundertjährig ist und von Familienangehörigen der Gründer geführt wird.

Das Hotel Cala Bona in Son Servera feiert an diesem Samstag (20.7.) seinen 100. Geburtstag. Gegründet wurde es von Miguel Vives Servera, einem Unternehmer und Visionär, der Anfang des 20. Jahrhunderts bereits das Tabakgeschäft, die Tankstelle, die Fonda auf dem Platz und ein Kino im Dorf betrieb.

Ein Schweizer brachte den Gründer auf die Idee

Im Februar 1923 hörte Miguel Vives einen Vortrag eines Schweizer Arztes in seinem Kino. Der Arzt pries die natürliche Schönheit von Son Servera und das Klima Mallorcas und versicherte, dass Son Servera, wenn man in Anlehnung an die Schweiz Hotels oder Sanatorien bauen würde, von ausländischen Touristen besucht werden würde. Miguel Vives horchte auf. Es war möglicherweise der Keim der Idee für die erste Fonda Can Cupa, die er am 20. Juli 1924, etwas mehr als ein Jahr später, in Cala Bona eröffnete.

Vives wagte dieses Abenteuer zusammen mit seiner 17-jährigen Tochter Matilde, die aus seiner Ehe mit Matilde María González Miralles stammte. Das Etablissement war einstöckig und verfügte über acht Zimmer und ein Bad. Im Laufe der Zeit erkrankte der Vater an einer Atemwegserkrankung, sodass die junge Tochter Matilde das Geschäft übernehmen musste, um es weiterzuführen, obwohl ihr Vater ihr versichert hatte, dass er bis zu seinem Tod in Cala Bona bleiben würde.

Das Hotel Cala Bona war bekannt für seine Fisch- und Langustengerichte. Viele der Meerestiere wurden in Aquarien vor der Fonda frisch gehalten. Die Gäste kamen von der ganzen Insel nach Cala Bona. In den ersten Jahren gehörte etwa eine Gruppe aus Vilafranca mit ihrem Pfarrer an der Spitze zu den Stammgästen, die jedes Jahr im Sommer kamen, um die dort zubereiteten Langustenpaellas zu genießen.

Damals war die Herberge das ganze Jahr über geöffnet, sodass in den kalten Wintermonaten jeden Nachmittag Heizschalen mit glühenden Kohlen in die Zimmer gebracht wurden, um die Betten anzuwärmen und den Kunden ein kaltes Bett zu ersparen.

Die Jahre vergingen und die Familie wuchs. Bald kam die dritte Generation aus der Ehe zwischen Matilde Vives und Biel Bauzá hinzu. Ihre Kinder Catalina und Sebastián wuchsen im familiären Arbeitsumfeld auf und begannen schon früh, die Gäste zu empfangen, wobei sie die von ihren Vorfahren gelernte Devise beherzigten, dass die Gastfreundschaft an erster Stelle steht. Später kam auch Miguel Nebot, Catalinas Ehemann, hinzu.

Von der Herberge zum Hotel

1961 kam eine erste Etage über dem Etablissement errichtet, wodurch die Anzahl der Zimmer von 8 auf 12 stieg. Ein Jahr später, 1962, wurden auf Anregung des Reiseveranstalters weitere Etagen gebaut, so dass das Hotel nun über 36 Zimmer verfügte. In dieser Zeit wurde die alte Fonda Can Cupa in Hotel Cala Bona umbenannt. Seitdem wurde das Hotel immer wieder renoviert und modernisiert. Heute bietet es seinen Gästen den Komfort und die vielfältigen Dienstleistungen, die anspruchsvolle Kunden erwarten.

Grund zum Feiern: Die heutige Belegschaft des Hotel Cala Bona. / Biel Capó

Die Jahre vergingen und die vierte Generation kam hinzu. Die Kinder von Catalina und Sebastián begannen schon in jungen Jahren, sich in den Betrieb einzubringen. Heute führt Sebastián Bauzà das Geschäft zusammen mit seinen beiden Kindern, die die Namen ihrer Vorfahren tragen: Matilde Maria und Biel.

An diesem 20. Juli nun feiert das Hotel Cala Bona sein Jubiläum mit Musik und der Vorführung eines Videos. Gäste, Freunde und Nachbarn sind herzlich eingeladen, an diesem Abend teilzunehmen und bei der kühlen Meeresbrise eine typisch sommerliche Nacht in Cala Bona zu genießen.