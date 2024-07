Anti-Massentourismus-Demo auf Mallorca: Diesmal wollen die Teilnehmer noch näher an die Urlauber ran

Das Plakat für die zweite Großdemonstration gegen das aktuelle Tourismusmodell auf Mallorca macht schon mal Eindruck. Ferienflieger, Privatjets, Luxusyachten, Kreuzfahrtschiffe – alles in mehrfacher Ausführung, und alles kreist rund um die kleine Insel Mallorca. Darüber steht in großen gelben Lettern „Canviem el rumb“ (Lasst uns die Richtung ändern).

So oder so ähnlich sieht auch das Gefühlsleben vieler Mallorquiner derzeit aus, wenn sie an ihre Insel denken. Von allem zu viel, was den Tourismus angeht. Und dafür viel zu wenig bezahlbarer Wohnraum. Die erste Demonstration Ende Mai war mit rund 15.000 Teilnehmern ein voller Erfolg. Dementsprechend engagiert bereiten die Aktivisten gerade die zweite große Protestaktion am Sonntag (21.7.) vor, wie Marga Ramis, einer der verantwortlichen Köpfe hinter der Bewegung „Menys turisme, més vida“ (Weniger Tourismus, mehr Leben) der MZ berichtet.

Inzwischen 100 Organisationen und Vereine dabei

Die Sprecherin der Umweltschutzorganisation GOB hat in der Initiative gegen die Folgen des Massentourismus eine führende Rolle eingenommen, ist gleichzeitig aber froh, dass sie und ihre Mitstreiter über genügend Unterstützung verfügen. „Fast alle Ideen kommen aus den drei Vollversammlungen, die wir bisher abgehalten haben, und den Arbeitsgruppen, die wir gebildet haben.“ Inzwischen haben sich 100 Vereine und Organisationen der Bewegung angeschlossen. „Ich weiß gar nicht, ob es auf Mallorca noch Gruppierungen gibt, die nicht dabei sind“, scherzt Ramis.

Und die Aufgabenverteilung vor der Großdemo klappt gut, berichtet die Aktivistin. „Wir haben eine Excel-Tabelle angelegt mit den Dingen, die erledigt werden müssen. Dort tragen sich die Freiwilligen ein und erledigen ihre Aufgaben“, erklärt Ramis. So unter anderem die Vorbereitung der Plakate und Aufkleber, die wieder durch die internationalen Medien gehen sollen und die bereits zu einem Großteil fertig sind.

Das Plakat für die Großkundgebung am 21. Juli in Palma. / MENYS TURISME, MÉS VIDA

Keine Motivationsprobleme

Über mangelnde Einsatzbereitschaft können sich die Organisatoren nicht beklagen, sagt Ramis. „Selbst jetzt im Hochsommer, wenn es manchmal etwas schwierig ist, haben wir keine Motivationsprobleme.“ Das Thema brenne den Leuten unter den Nägeln, deswegen müsse auch immer wieder nachgelegt werden. Dass gerade Hochsaison sei, motiviere nur noch mehr.

Finanziert werden die Vorbereitungen unter anderem durch eine sogenannte caja de resistencia, in die Unterstützer einzahlen. Geld kommt auch durch die unterschiedlichen Organisationen zusammen, die Teil der Bewegung sind, sowie durch Essensverkäufe bei Veranstaltungen. „Wir brauchen gar nicht viel Geld“, sagt Ramis. Die Aufkleber auszudrucken, habe beispielsweise nur 180 Euro gekostet, ein großes Plakat 130 Euro. Die kleineren Plakate basteln die Aktivisten selbst.

Manifest bereitet Kopfzerbrechen

Arbeit macht momentan noch das Manifest, an dem das Koordinationsteam schon seit einigen Tagen sitzt. Die große Zahl der Vereinigungen, die den Protest unterstützt, verkompliziert das Vorhaben, alle Forderungen unterzubringen. „Das aber ist unser Anspruch. Alle sollen sich wiederfinden“, sagt Ramis.

Der Demonstrationszug setzt sich am Sonntag ab 19 Uhr am Parc de ses Estacions in Bewegung. Im Vergleich zur ersten Kundgebung führt der Verlauf diesmal durch den Carrer Sant Miquel, über die Plaça Major, am Rathaus und dem Parlament vorbei bis zum Borne. „In den engen Straßen des Zentrums werden wir auf viele Urlauber stoßen“, hofft Marga Ramis.

Keine offizielle Erwartung an Teilnehmerzahl

Auch werde der Zug dadurch länger aussehen. Mit welcher Zahl an Demonstranten die Mallorquinerin diesmal rechnet, will sie nicht sagen. Es komme nicht so sehr auf die Zahl, als vielmehr auf die Kontinuität der Aktionen über mehrere Jahre hinweg an. Dann sagt sie aber doch: „Ich gehe fest davon aus, dass wir mehr als bei der ersten Großdemonstration sein werden. Damals hat es eine kleine Vereinigung organisiert, inzwischen sind 100 Gruppierungen dabei.“

Auch Ausländer mischten mit, sagt Marga Ramis. Allerdings alles Menschen, die bereits lange hier fest leben. Teilzeit-Residenten mit Zweitwohnsitz auf der Insel oder Urlauber würden geduldet, sollten sie sich für die Bewegung interessieren. „Wir suchen aber nicht unbedingt den Kontakt mit ihnen“, stellt Ramis klar. Inzwischen trommeln auch immer mehr prominente Inselgesichter im Netzwerk X für die Demo, darunter die deutsch-mallorquinische Sängerin Maria Hein oder Schauspielerin Agnès Llobet.

