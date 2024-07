Das Ende des Handtuchkriegs auf Mallorca naht: Die Playa de Palma bekommt einen "intelligenten" Strand

Das dürfte das Ende des sogenannten Handtuchkrieges auf Mallorca sein. Das Rathaus Palma will die fünf Strände der Stadt modernisieren. So soll die Playa de Palma "intelligent" werden. Neben kostenlosem Internet und einer neuen Videoüberwachung soll der Verleih der Strandliegen und Sonnenschirme ab 2025 per App funktionieren.

Bislang galt das alte Windhundprinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Manche Urlauber "reservieren" sich ihre Lieblingsliege direkt am Meer in den frühen Morgenstunden mit dem Handtuch, obwohl der Verleih noch nicht einmal begonnen hat.

Eigentlich war schon für diese Saison eine öffentliche Ausschreibung des Strandbetriebs vorgesehen. Doch das Rathaus kam in Zeitnöte und verlängerte dem bisherigen Betreiber "Mar de Mallorca" konkurrenzlos die Genehmigung für ein Jahr. Für die neue Saison soll es eine Ausschreibung geben. Eine der Bedingungen für die interessierten Firmen ist die Einführung der Strand-App.

Wie funktioniert die neue Strand-App?

"Mit der App geht es nicht nur darum, die Liegen zu leihen. Der Konzessionär bekommt dadurch einen Überblick, wie viele Leute am Strand sind. Das sind wertvolle Daten", sagte der zuständige Rathausmitarbeiter David Diez dem "Diario de Mallorca". "Die Urlauber können von überall aus die Liegen leihen." Statt dem bisherigen Tagestarif soll dann auch eine stundenweise Leihe möglich sein. Wie die Preise aussehen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. Die App biete nur Vorteile, so Diez. "Die Urlauber können sich versichern, dass sie auf jeden Fall eine Liege bekommen und die Zahlung ist sicher."

Wie bei der Sitzplatzwahl im Flugzeug können die Strandbesucher dann sehen, welche Liegen belegt sind und sich eine aussuchen. Der Handtuchkrieg wird quasi ins Handy verlegt. Interessant wird die Frage sein, ob man die Liegen nur am Tag selbst oder auch schon Tage oder gar Wochen im Voraus mieten kann.

Wo wird die Strand-App eingeführt?

An den Stränden Ciutat Jardí, Cala Estància, Playa de Palma, Can Pere Antoni und Cala Major wird es zudem kostenloses Internet und eine Videoüberwachung geben. Außerdem sollen Drohnen eingesetzt werden, um den Rettungsschwimmern die Arbeit zu erleichtern.

