Regierung, Opposition, Hoteliers: Das sind die Reaktionen auf die zweite Großkundgebung gegen den Massentourismus auf Mallorca

Es hat ein wenig gedauert, aber am Montagvormittag (22.7.) sind die ersten Reaktionen auf die Großdemonstration gegen die Folgen des Massentourismus auf Mallorca eingegangen. Als Erster meldete sich der Sprecher der Balearen-Regierung und Vizepräsident Toni Costa (konservative Volkspartei PP) zu Wort. Beim Regionalsender IB3 unterstützte Costa die Demonstranten und bedankte sich bei den Organisatoren dafür, dass es eine "friedliche und respektvolle" Kundgebung war. Die Regierung sei sich darüber bewusst, dass es in der Bevölkerung Unzufriedenheit über die Situation auf den Inseln gebe. "Und einen Großteil dieser Unzufriedenheit teilen wir in der Landesregierung."

Es seien "mutige Maßnahmen" nötig, weshalb die Regierung von Marga Prohens den Runden Tisch der Nachhaltigkeit ins Leben gerufen habe. Es brauche einen "politischen Willen", um das Ruder herumzureißen. Konkreter wurde Costa allerdings nicht.

Iago Negueruela von den Sozialisten. / PSIB

Reaktion der Sozialisten

Die oppositionelle PSIB, die Sozialisten auf den Balearen, forderten die Landesregierung auf, mit den Maßnahmen nicht auf die Erkenntnisse des Runden Tischs der Nachhaltigkeit zu warten, sondern aktiv zu werden. Sprecher Iago Negueruela hob darauf ab, dass noch nie eine Landesregierung auf den Inseln "so viele Demonstrationen im ersten Jahr" gegen sich gehabt habe.

Negueruela warf Ministerpräsidentin Marga Prohens vor, sich nach der Demonstration zu verstecken, anstatt Rede und Antwort zu stehen. Er spielte damit darauf ab, dass Prohens am Montag in Madrid mit Parteichef Alberto Núñez Feijóo zusammenkommt, um über die Krise mit der rechtspopulistischen Vox zu sprechen, die sich aus den Landesregierungen zurückgezogen hat.

"15 Maßnahmen könnten ohne Studien sofort angegangen werden"

"Sie macht sich mehr Gedanken um ihren Posten, und das in einem Moment, in dem sie Entscheidungen treffen müsste", sagte Negueruela. Es gebe 15 Maßnahmen, die man sofort und ohne Notwendigkeit von Studien oder Daten anwenden könne. Der Sozialist wiederholte die Forderungen der Partei etwa nach einem Mietendeckel oder auch nach einer Einstufung der Inseln als "Gebiet mit angespannter Wohnsituation", um weitere wohnungspolitische Maßnahmen ergreifen zu können. Beides Dinge, gegen die sich die PP sträubt.

Negueruela forderte auch, das Dekret für die Legalisierung von Schwarzbauten im ländlichen Raum zurückzunehmen. Dieses führe nur zu einem noch größeren Druck auf den Immobilienmarkt, und es entstünden weitere Zweitimmobilien.

Beispiele: Limit für Kreuzfahrtschiffe oder Touristensteuer

Negueruela erklärte, dass die Linksregierung "wenigstens Dinge gemacht" habe. Zum Beispiel ein Limit der Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Palma. "Andere Städte haben inzwischen viel mehr Kreuzfahrtschiffe." Ohne die Sozialisten passiere ohnehin nichts auf dem Gebiet.

"Wir waren die einzigen, die ein Moratorium auf dem Gebiet des Tourismus durchgesetzt haben, die PP stimmte dagegen. Auch die Touristensteuer würde Prohens nicht auf den Weg bringen, auch wenn sie ihr nun nützt." Prohens werde einfach nicht aktiv, deshalb gingen die Menschen auf die Straße.

Schmierereien am Boutiquehotel Posada Terra Santa. / FEHM

Auch die Hoteliers reagieren

Die Hoteliers meldeten sich am Mittag auch mit einer Reaktion auf die Demo. Die Vizepräsidentin der mallorquinischen Hoteliersvereinigung, María José Aguiló, lobte zwar, dass ein Großteil der Demonstranten sich friedlich verhalten habe, bedauerte aber, dass es vereinzelt "Vandalismus" gegeben habe. So wurde etwa die Fassade des Boutiquehotels Posada Terra Santa in der Altstadt von Palma mit gelber Farbe vollgesprüht. "Diese Taten verurteilen wir aufs Schärfste", sagte Aguiló.

Die andauernde Tourismuskritik, die aber nicht an die wirklichen Ursprünge gehe, sei "nicht konstruktiv" und führe auch nicht zu einem "positiven Wandel". "Es ist schon erstaunlich, welche Gruppierungen nun auf einmal aufwachen und aktiv werden, wo das Problem doch dasselbe wie in den vergangenen Jahren ist."