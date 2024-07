Volksfeststimmung, Ärger über geschätzte Teilnehmerzahl, verständige Urlauber: So lief die Großdemo auf Mallorca ab

Der Mallorquiner an sich ist immer für eine Überraschung gut. Das haben Zehntausende Menschen am Sonntagabend (21.7.) bei der zweiten Großkundgebung gegen die negativen Folgen des Massentourismus in Palma bewiesen. Was kurz nach 19 Uhr am Parc de ses Estacions beinahe nach einer Enttäuschung für die Organisatoren und deutlich weniger Teilnehmern als bei der ersten Demonstration Ende Mai ausgesehen hat, hat sich im Lauf des Abends zu einem beeindruckenden Menschenmeer entwickelt.

Die Sprüche der Demonstranten gegen den Massentourismus / Raúl Sanz / Pere Morell / Gabriel Crespí

Als sich die Menge gegen 19.15 Uhr über die Avenidas in Bewegung setzt, ist noch viel Platz zwischen den Demonstranten, auch die Gesamtzahl scheint zunächst den rund 15.000 Menschen von der ersten Kundgebung etwas hinterherzuhinken. Die Parolen sind mehr oder weniger dieselben wie Ende Mai. "Es gibt nicht genügend Wasser für so viele Urlauber" oder auch "Wer Mallorca liebt, zerstört es nicht" - ein Überbleibsel aus den Protestbewegungen in den 1980er-Jahren gegen die massive Bebauung auf Mallorca.

Ordentlich Mühe haben sich einige Demonstranten mit ihren Accessoires auf der Kundgebung gemacht. / Johannes Krayer

Kreative Bastelarbeiten

Mehr Mühe gemacht hatten sich diesmal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Plakaten und anderen Accessoires, die sie auf den Zug mitnehmen. Unter anderem hatte eine Gruppe ein großes Haus aus Karton gebastelt, auf dem neben dem Bild einer Landkarte von Mallorca alle vermeintlich negativen Folgen des Massentourismus zusammengefasst waren: prekäre Arbeitsverhältnisse, Überfüllung, soziales Ungleichgewicht, Landschaftszerstörung, Zurückdrängung der eigenen Kultur, wirtschaftliche Abhängigkeit und Luftverschmutzung.

Auch ein Kreuzfahrtschiff aus Karton war bei der Demo mit dabei. / Johannes Krayer

Andere hatten aus Karton ein Kreuzfahrtschiff und einen Privatflieger gebastelt und tragen ihre Werke durch die Stadt. Und der Zug kommt erstaunlich schnell voran. Bereits nach 15 Minuten nähern sich die ersten über den Carrer Sant Miquel der Plaça Major. "Wir sind heute dabei, weil wir für die jungen Leute und ihr Recht auf eine würdige Wohnung kämpfen wollen", erzählen unterdessen zwei ältere Frauen, die bereits in Rente sind. "Wir haben ja ein Haus, es geht nicht um uns, sondern um die künftigen Generationen."

Fröhlicher Umzug

Der Protestzug hat eher weniger von Protest, dafür umso mehr von einem fröhlichen Straßenumzug. Als Vorhut marschiert eine Kapelle mit, die mit den traditionellen mallorquinischen Dudelsäcken ausgerüstet ist, den xeremíes. Die Gruppe stimmt immer wieder Lieder an, dazwischen versucht Mitorganisator Pere Joan Femenía von Fridays for future mit ein paar Parolen für echtes Demo-Feeling zu sorgen. "Senyors hotelers, ja basta de doblers" (in etwa: Meine Herren Hoteliers, es reicht jetzt mit der Geldgier). Die Menschen skandieren kurz mit, dann kehrt aber wieder Stille ein.

Viele Kinder sind gekommen, es ist ein gut gelaunter und bunter Haufen an Mallorquinern, der sich da in Richtung Borne bewegt. Im Carrer Sant Miquel sitzt eine Gruppe deutscher Frauen am Rand und schaut sich interessiert das Geschehen an. "Klar verstehen wir den Protest, wir fühlen uns nicht persönlich angegriffen", sagt eine.

Verständnis bei den Deutschen

Die Frauen kommen aus Heidelberg und kennen die Probleme, die die Beliebtheit bei Urlaubern mit sich bringt. "Das haben wir daheim auch alles", sagt eine andere. Dazu passt eine Umfrage in der Sendung Stern TV am Sonntagabend nach der Demo. 83 Prozent der befragten Deutschen äußern darin Verständnis für die Proteste gegen die Urlauber.

"Meinen Sie, wir dürfen ein Stück mitlaufen, oder wird man uns vertreiben?", fragt eine dritte Frau aus der Gruppe den Reporter. Es sind erstaunlich wenige Urlauber im Zentrum unterwegs, oder sie haben von der Demo gewusst und sind ihr bewusst aus dem Weg gegangen. Wer weiß das schon.

Friedlicher Protest

Auf Höhe des Balearen-Parlaments stehen zwei Nationalpolizisten, sind aber nicht sonderlich auskunftsfreudig. Die Frau will gar nichts sagen, der Mann beschränkt sich darauf, festzustellen, dass bislang alles friedlich verlaufen ist: "Wie es ja auch zu erwarten war und wie es sein muss", fügt er noch an. Eine Teilnehmerzahl könne er zu diesem Zeitpunkt noch nicht schätzen.

Friedlich ist das Stichwort, es gibt keinerlei Zwischenfälle auf der Route. Nicht einmal Wasserpistolen kommen zum Einsatz, so wie vor Kurzem in Barcelona, als Urlauber von Demonstranten mit den ungefährlichen Waffen angegangen und nass gespritzt wurden. Ein Demonstrant trägt eine Spritzpistole mit sich, zum Einsatz kommt sie nicht. "Manifestación a la mallorquina", stellt eine Teilnehmerin trocken fest. "Typisch mallorquinische Demo", sprich ohne auch nur ansatzweise über die Stränge zu schlagen.

Nur durch Glück an Wohnung gekommen

Am Borne kommt der Demonstrationszug bereits kurz vor 20 Uhr an, die Bars und Restaurants haben vorsorglich bereits alle Tische und Stühle abgebaut, damit die Demonstranten auf ihrem Weg nicht aufgehalten werden. Es geht zur Bühne an der Plaça de la Reina.

Die junge Frau aus Santanyí hatte einfach Glück mit ihrer Wohnung. / Johannes Krayer

Eine junge Frau aus dem Südosten der Insel hat ein kleines Plakat gebastelt, auf dem steht auf Mallorquinisch: "Santanyí, 3.823 Einwohner, 14 Immobilienagenturen, 0 Büchereien". "Ich könnte es mir nicht leisten, in Santanyi zu leben, wenn ich nicht eine Wohnung von meinem Patenonkel geerbt hätte", erzählt sie. Es sei einfach nur Glück gewesen, sonst hätte sie ihre Heimat verlassen müssen.

Erste Schätzungen kolossal daneben

Organisator Pere Joan Femenía wirkt aufgekratzt auf der Bühne, er ahnt noch nicht, wie viele Teilnehmer im Endeffekt wirklich gekommen sind. "Es ist schon nicht so einfach, die Mallorquiner für so eine Veranstaltung zu motivieren", sagt er der MZ schon mal vorsorglich, als noch die offizielle Zahl von 10.000 Demonstranten kursiert, die die Delegation der spanischen Zentralregierung herausgegeben hat.

Die Demonstranten sind am Borne angekommen. / Johannes Krayer

Diese Zahl allerdings sei eine "Unverschämtheit", stellen die Organisatoren bereits kurz darauf fest. Und haben Recht damit: Der Strom an Menschen, die auf den Passeig del Borne zukommen, reißt über eine Stunde nicht ab. Jetzt ist klar: Es sind deutlich mehr Menschen als bei der ersten Kundgebung Ende Mai.

Organisatoren sprechen von bis zu 50.000 Teilnehmern

Die Nationalpolizei spricht am Ende von mehr als 20.000 Menschen, die Organisatoren schätzen rund 50.000 Teilnehmer. Die Wahrheit wird wie so häufig irgendwo in der Mitte liegen. Erst als alle Teilnehmer am Borne eingetroffen sind, wird das achtseitige Manifest verlesen, in dem es wie erwartet um Wohnungsnot, die Angst um den Verlust der eigenen Kultur oder auch Beschränkungen von Mietwagen und den Stopp der Tourismuswerbung geht.

Mehrfach brandet Applaus auf, die Menge löst sich kurz danach aber auch schnell auf. Allerdings mit dem Gefühl, einen historischen Tag erlebt zu haben. Dass die Demo als eine der größten Kundgebungen auf Mallorca in die Geschichte eingehen wird, steht am Abend schon fest.

