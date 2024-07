Hoteliers an der Playa de Palma kritisieren linke Politiker dafür, mitdemonstriert zu haben

Die Demo gegen die Auswirkungen des Massentourismus auf Mallorca sorgt weiter für schlechte Stimmung bei den Tourismusunternehmern: Der Präsident der Hoteliersvereinigung der Playa de Palma, Pedro Marín, hat die Anwesenheit von Vertretern der im Mai 2023 abgewählten Linksregierung bei der Demonstration am Sonntag (21.7.) in Palma kritisiert.

„Es ist bedauerlich, dass diejenigen, die in der letzten Legislaturperiode die politische Verantwortung trugen, als die Überfüllung der Insel ganz offensichtlich zunahm, sich jetzt als diejenigen aufspielen, die den Wandel propagieren und damit aus der Demonstration politisches Kapital schlagen wollen“, sagte Marín und sprach von „politischem Zynismus“.

"Bemühungen auf Lösungen richten"

Der Präsident der Hotelierslobby warnte, dass die ständige Kritik am Tourismus, ohne die wahren Ursachen zu bekämpfen, nicht konstruktiv sei und nicht zu einer positiven Veränderung des Reiseziels beitrage. „Es ist wichtig, die Bemühungen auf Lösungen zu richten, die das Problem an der Wurzel packen“.

Pedro Marín. / Nele Bendgens

Seitens der Hoteliersvereinigung wies man darauf hin, dass die Hauptursache für die Überfüllung auf der Insel die legale und illegale Ferienvermietung sei. Marín argumentierte, dass auch die legale Ferienvermietung einen unlauteren Wettbewerb für die Hotel- und Tourismusbranche darstellt und zu einem erheblichen Mangel an Wohnungen sowie einem außerordentlichen Preisanstieg geführt hat, was sowohl Einheimische als auch Saisonkräfte in der Tourismusbranche betreffe.

"Wohnung zum Wohnen da"

„Wie das Wort 'Wohnung' ja schon besagt, ist diese zum Wohnen da, nicht für die Unterbringung von Urlaubern“, sagte Marín. Der Hotelier erinnerte daran, dass seit dem Aufkommen von Buchungsportalen für die Ferienvermietung der Overtourism an beliebten Reisezielen deutlich zugenommen hat.

Das Fehlen von wirksamen Kontrollen und Sanktionen habe die Ausbreitung einer Vielzahl illegaler Angebote ermöglicht, insbesondere in Palma, wo die Ferienvermietung in Wohnungen verboten ist. Einmal mehr forderte die Hoteliersvereinigung wirksame Maßnahmen gegen die illegale Ferienvermietung.