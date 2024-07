Mit Rabattaktion: Am Freitag (26.7.) eröffnet eine neue Rossmann-Filiale auf Mallorca

Erst vor rund zwei Monaten hat die deutsche Drogeriekette Rossmann ihre Filiale in Manacor wiederöffnet, die bei einem Großbrand im benachbarten Möbelhaus Jysk schwer beschädigt worden war. Nun gibt es den nächsten Grund zur Freude für Rossmann-Kunden auf Mallorca: Am Freitag (26.7.) eröffnet das Unternehmen nach den Standorten in Manacor, Felanitx und Palmas Viertel Nou Llevant seinen vierten Markt auf der Insel.

Die neue Filiale ist im Fan Mallorca Shopping Center nahe der Playa de Palma eingezogen. Direkt im Eingangsbereich des Einkaufszentrums, unterhalb des Restaurants La Tagliatella, finden die Kunden ab jetzt Rossmann-Produkte auf 300 Quadratmetern Verkaufsfläche. Zum Mix des Sortiments zählen sowohl eine große Auswahl an deutschen Eigenmarken als auch spanische Produkte.

Rabatt in der Eröffnungswoche

Wie bereits bei den vergangenen Eröffnungen üblich, lockt das Unternehmen zu dem feierlichen Anlass mit besonderen Angeboten. So erhalten die Kunden in der ersten Woche zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Zudem gibt es ein Gewinnspiel, bei dem man mit etwas Glück ein Stand-Up-Paddle abstauben kann.

Rossmann eröffnete 2020 die erste spanische Filiale in Valencia und ist seitdem auf Expansionskurs: Allein 2024 sollen in Spanien 20 neue Geschäfte entstehen, und Mallorca schwimmt auf der Expansionswelle mit. Stefan Frings, Spanien-Chef der deutschen Kette, sagte 2023 im Interview mit der MZ: "Wir wollen uns auf der ganzen Insel ausbreiten." /bro