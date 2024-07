Anwohner von Pere Garau rufen zur Anzeige illegaler Ferienwohnungen auf

Die Anwohner in Palmas Viertel Pere Garau haben eine Aktion gegen die illegale Vermietung von Wohnraum an Mallorca-Urlauber gestartet. Die Anwohnervereinigung des Einwandererviertels ruft in den sozialen Netzwerken dazu auf, derlei Angebote oder Beobachtungen zu melden und eine E-Mail an die zuständige Abteilung des Inselrats zu senden (inspeccioturisme@conselldemallorca.net).

"Die irreguläre Vermietung an Urlauber verschärft massiv die Wohnungsnot, da sie die Preise für die Langzeitmiete in die Höhe treibt", heißt es bei der Vereinigung. Hinzu kämen Probleme im Zusammenleben in dem Viertel sowie auch Steuermindereinnahmen.

Mit der App checken

Da nicht immer auf Anhieb zu erkennen ist, ob es sich um eine Ferienwohnung mit Lizenz handelt, kann im Verdachtsfall eine App des balearischen Tourismusministeriums ("Ferienvermietungscheck Mallorca") konsultiert werden, wie die Anwohnervereinigung informiert. Auch wenn die Kartenansicht im Fall von Pere Garau nicht korrekt funktioniere - das Tourismusministerium möge da bitte nachbessern -, gebe die App wertvolle Hinweise, beispielsweise über die Adresse oder die Angebotsnummer.

Ohnehin sind im gesamten Stadtbezirk von Palma Apartments in Mehrfamilienhäusern von der Ferienvermietung ausgeschlossen. Die geringe Zahl legaler Angebote in Pere Garau stehe im Kontrast zur hohen Zahl von Rollkoffer-Urlaubern, die man beständig sehen könne.

Im Einwanderer-Viertel: Der Markt in Pere Garau / Nele Bendgens

Angst vor Gentrifizierung

Pere Garau ist ein einfaches Viertel, in dem viele Einwanderer leben. Die dortige Markthalle hat ihr Angebot im Gegensatz zu den anderen in Palma nicht an die Urlauber angepasst, sondern ist weiterhin Dreh- und Angelpunkt des Viertels. Die Anwohner fürchten angesichts der zunehmenden Gentrifizierung in anderen Teilen der Balearen-Hauptstadt, dass die Entwicklung auch auf ihr Viertel übergreift. Zuletzt haben laut der Vereinigung auch in Pere Garau die Wohnungspreise deutlich angezogen.