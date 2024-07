Gästebetten streichen, Immobilienverkäufe beschränken: Forderungen des Tourismus-Kongresses vorgestellt

Mehr als 200 konkrete Maßnahmen schlägt das Fòrum de la Societat Civil vor, um die Auswüchse des Massentourismus auf Mallorca in den Griff zu bekommen. Der Zusammenschluss von zahlreichen Bürgerinitiativen hat am Mittwoch (31.7.) die Ergebnisse des Tourismus-Kongresses vorgestellt, der Ende Juni in Palma stattgefunden hatte.

Unter anderem waren damals die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens und die spanische Staatssekretärin für Tourismus, Rosario Sánchez, anwesend. In die 52 Seiten umfassende Abschlusserklärung haben es ganze 212 Einzelvorschläge geschafft.

Rücksicht auf Klimawandel und Bedürfnisse der Einheimischen

Zentrales Anliegen der Initiative war, ein neues Tourismusmodell zu kreieren, das Rücksicht auf den Klimawandel sowie die Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung nimmt. So wurde einmal mehr die Forderung nach einer Beschränkung von Immobilienverkäufen an Nicht-Residenten in den Katalog mit aufgenommen, genauso wie die Schaffung eines Index, der die touristische Überfüllung messen soll.

Jaume Garau von der Bürgerinitiative Palma XXI bei der Vorstellung der Ergebnisse des Kongresses. / Palma XXI

Ferner soll der ländliche Raum besser geschützt werden und die Präsenz von Bürgern aus der Zivilgesellschaft in den Institutionen, die über touristische Fragen entscheiden, erhöht werden. In dem Katalog finden sich auch Forderungen nach einer Reduzierung von Gästebetten, einer Modernisierung der Hotelinfrastruktur und einer Verbesserung der Qualität des touristischen Angebots auf der Insel. Auch eine Diversifizierung des Wirtschaftsmodells auf den Balearen oder auch mehr Schutz für die Küste.

In der Tourismussaison 2025 soll der nächste Kongress des Fòrum de la Societat Civil zu dem Thema stattfinden. Ein konkreter Termin ist bisher nicht vorgesehen.