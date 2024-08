Protest gegen den Massentourismus: Nun wollen die Mallorquiner den Strand am Ballermann "zurückerobern"

Die Initiative "Mallorca Platja Tour" will am Sonntag (11.8.) den Strand am Balneario 6, dem berüchtigten Ballermann, besetzen und gewissermaßen von den Urlaubern zurückerobern. Das geht aus einem Post in den sozialen Medien hervor. "Ein Bad wie damals als wir klein waren", heißt es in dem Aufruf auf X, ehemals Twitter.

Nur wenige Aktivisten

Die Initiative entstand im Zuge der Demonstrationen gegen den Massentourismus auf Mallorca. Als eine Sprecherin der rechten Partei Vox meinte, dass die Mallorquiner nicht erwarten können, im Juli und August einen freien Platz am Strand zu bekommen, war die Entrüstung groß. "Mallorca Platja Tour" nahm es sich daher vor, die Strände" zurückzuerobern". Bislang gab es zwei Besetzungen, einmal am Strand Sa Ràpita neben dem bekannten Es Trenc und in der sogenannten Instagram-Bucht Caló des Moro. In beiden Fällen kamen nur wenige Aktivisten zusammen.

Im Fall der Caló des Moro löste die Guardia Civil die Versammlung auf. Die Beamten begründeten das damit, dass es sich um eine unangemeldete Demonstration handle, da die Aktivisten auch Plakate und Spruchbänder mitbrachten.