Ärger in Portals über eine lautstarke Party in einem von Deutschen betriebenen Hotel

Stundenlang donnerten die Klänge der elektronischen Musik durch Portals Nous. An der Fassade des Hotels Donna Portals in der Nähe der kleinen Badebucht des Ortes, Caleta de Portals Nous, wurde eine grelle Lichtshow abgespielt. Die Anwohner hingegen hatten wenig Freude an der Party, die am Wochenende in dem genannten Hotel stattfand. Nun haben sich einige bei der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" gemeldet, um sich über die ihrer Meinung nach unhaltbaren Zustände zu beschweren.

"Nichtmal in den schlimmsten Jahren von Magaluf habe ich sowas erlebt", beklagte sich eine Frau, die in dem Küstenort lebt. Die Party habe von 17 Uhr bis Mitternacht angedauert. Die Anwohnerin befürchtet, dass andere Hotels nun nachziehen und ähnliche Events veranstalten. Mit dem immer wieder propagierten Qualitätstourismus habe dies nichts zu tun.

Hotel verfügte über Genehmigung

Von Rathaus heißt es unterdessen, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Die Veranstaltung sei angemeldet gewesen, der Veranstalter habe über eine Sondergenehmigung für die Beschallung verfügt, sagte ein Sprecher vom Rathaus der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Das Donna Portals

Das Hotel Donna Portals hat erst im Frühjahr unter neuem Namen wiedereröffnet, nachdem eine deutsche Familie es erworben hatte. Bei dem Gebäude, das direkt an einer Klippe am Meer mit Strandzugang liegt, handelt es sich um das ehemalige Iberostar-Hotel Grand Portals Nous.

In einer Pressemitteilung nach der Wiedereröffnung im März äußerte die Hotelleitung den Wunsch, dass das Haus nicht nur das "lifestyle- und kunstaffine Publikum auf Mallorca" anlocken, sondern auch für die "einheimische Community" einen neuen Treffpunkt darstellen will. Auf Social Media bewirbt das Hotel sich selbst als "Spielplatz direkt am Meer". Zudem werde ein besonderer Fokus auf die Ausstellung von Kunstwerken gelegt.

Eine MZ-Anfrage beim Hotel bezüglich der umstrittenen Party blieb bisher unbeantwortet. /pss