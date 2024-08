Stundenlang donnerten die Klänge der elektronischen Musik durch Portals Nous. An der Fassade des Hotels Donna Portals in der Nähe der kleinen Badebucht des Ortes, Caleta de Portals Nous, wurde eine grelle Lichtshow abgespielt. Die Anwohner hingegen hatten wenig Freude an der Party, die am Wochenende in dem genannten Hotel stattfand. Nun haben sich einige bei der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" gemeldet, um sich über die ihrer Meinung nach unhaltbaren Zustände zu beschweren.